"Ми їх виморозимо": у ЗСУ сказали, як дощ та сніг вплинуть на ситуацію на фронті

Від погодних умов суттєво залежить повітряна обстановка

Погодні умови, найімовірніше, вплинуть перебіг бойових дій на фронті. Пересування броньованої техніки, а також роботу дронів та авіації ускладнять дощ та сніг.

Про це сказав начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону. За його словами, артилерія у будь-якому випадку буде застосовуватись.

"Все ж таки погода внесе свою лепту у ведення бойових дій. Якщо зараз підуть дощі, зменшиться кількість застосування як авіації, так і ударних дронів. Відповідно і техніці рухатися буде важче. Але знову ж таки артилерія як застосовувалася, так і застосовуватися буде", — сказав Фітьо.

Він також додав, що для українських військ важливим завданням залишається перерізання ліній постачання російських окупантів. Водночас важливим є і знищення передових позицій та тилу ворога.

"Якщо нам це вдасться, я думаю, за допомогою погоди — дощів і морозів — ми їх виморозимо", — підкреслив Фітьо.

Своєю чергою, про вплив погоди на бойові дії висловив думку спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, погіршення погодних умов вплине на роботу авіації. Також від погоди залежить процес атак по Україні з боку загарбників.

"Зараз істотно впливатиме на авіаційну діяльність погодні умови, тому що від погодних умов істотно залежить повітряна обстановка та процес завдання ударів. Погода впливає на це", — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше політолог, конфліктолог Богдан Петренко розповів "Телеграфу", що взимку на фронті може статися активізація наступальних дій російських окупантів.