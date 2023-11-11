Без сильних морозів не обійдеться: вчені розповіли, якою буде зима в Україні

Головні погодні "сюрпризи" будуть після Нового року

Минула зима була досить теплою, що дуже допомогло українцям на фоні боротьби з росією та атаками ворога по енергетичній інфраструктурі. На тлі цього багатьох цікавить і те, якою буде зима 2023-2024, і чи варто чекати на сильні морози.

Цей сезон, як і попередній, обіцяє стати союзником України, проте без "сюрпризів" та погодних гойдалок не обійдеться. Про це у прогнозі для "Телеграфу" розповіли завідувач відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди УкрДМІ Вазіра Мартазінова, кліматолог Світлана Бойченко та народний синоптик Володимир Деркач.

Бойченко розповіла, що клімат в Україні останніми роками змінюється у бік потепління, і особливо це помітно в зимову пору року, проте на загальному тлі теплих зим не обійдеться без вкраплень прохолодних періодів.

Як прогнозує народний синоптик Деркач, у грудні не варто очікувати на серйозні морози, — перша третина місяця видасться найхолоднішою, після чого поступово теплітиме. Суттєвих опадів також не прогнозується.

Морози принесуть в Україну вже січень та лютий, тоді в країні можуть статися різкі періоди похолодання. Поки що складно прогнозувати, коли саме вони будуть, але в тому, що це точно станеться, доходять згоди всі вчені. "У лютому можуть бути окремі дні різкого похолодання до температур з позначкою "мінус": 10-15 градусів морозу. Такі дні обов’язково мають бути у січні та лютому, але їх не так багато", — наголосила Вазіра Мартазінова.

Як повідомляв "Телеграф", раніше вчені заявили, що метеорологічна зима в Україні триває вже не три місяці.