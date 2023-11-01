Зима приготувала "сюрприз" для українців: кліматологиня зробила цікавий прогноз

Експерти попереджають, що на українців чекають періоди різкої зміни погоди

Зима 2022-2023 вийшла досить теплою, і в 2023-2024 теж буде такою, але з нюансами, — періодично будуть сильні похолодання.

Це станеться завдяки "вторгненням" морозного арктичного повітря. Такий прогноз ексклюзивно для "Телеграфу" зробила кліматологиня Світлана Бойченко.

"Періоди похолодань цієї зими спостерігатимуться все частіше. Тому потрібно бути готовими до того, що на загальному тлі теплої зими можуть бути періоди з морозами", — наголошує експертка.

За її словами, такі випадки "вторгнень" морозного повітря насправді спостерігаються щороку, просто з кожним роком стають дедалі сильнішими, і в сезон 2023-2024 можуть бути помітнішими, ніж до того.

Завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди УкрДМІ Вазіра Мартазінова додає, що такі періоди похолодань триватимуть у середньому по 3-4 дні, і серйозних морозів очікувати не варто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що, за оцінками вчених, метеорологічна зима в Україні триває вже не три місяці.