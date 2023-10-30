Чого українцям чекати від зими: синоптики дали однозначну відповідь

В Україні спостерігається тенденція до тепліших зим

Минулого року погода взимку стала "союзницею" України та дозволила мешканцям нашої країни перечекати холодний сезон із рекордно високими температурами. Того ж варто чекати й цього року

Як розповіли синоптики у коментарі "Телеграфу", є всі підстави вважати, що сезон 2023-24 років також супроводжуватиметься високими температурами та, можливо, новими рекордами.

Як зазначає завідувачка відділення прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух, у нашій країні спостерігається тенденція до того, що кожна нова зима виявляється теплішою за попередню.

Тому, каже вона, українці можуть чекати на те, що майбутня зима буде такою ж, як і попередня. При цьому таку ж думку висловила і завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди УкрГМІ Вазіра Мартазінова.

"Минула зима була аномально теплою. Те саме очікується і цього року. Ці зими будуть дуже близькі за температурними показниками", — сказала вона.

Більше про те, що думають синоптики про погоду цієї зими, читайте у матеріалі "Телеграф": Україна з’явиться новий "союзник" з Європи: кліматологи дали прогноз на зиму

Як повідомлялося раніше, мешканцям Києва варто чекати, що найближчими днями до міста прийде чергове потепління, яке після цього зміниться дощами та похолоданням.