Взимку ви будете собі вдячні: 9 речей, які варто зробити до настання холодів

Краще заздалегідь про це подумати, ніж метушитися в останній момент

Зима невблаганно наближається, а разом з нею і нові тривоги про те, якою вона буде. Поки на вулиці ще відносно тепло, пропонуємо вам зайнятися підготовкою до холодів.

Ми склали список з 9 пунктів, який може допомогти вам полегшити цю складну пору року. Більшість лайфхаків із цього списку ми запозичили на сайті Wise Bread.

Отже, ось як виглядає наш список:

знайдіть всі місця, які викликають протяги у вас вдома, і зашпаклюйте їх або будь-яким іншим чином заповніть простір, щоб не втрачати тепло; почніть утеплювати вікна; помістіть фольгу за радіатором або обігрівачем, щоб максимально використовувати тепло; якщо у вас приватний будинок або є окрема ділянка, додавайте компост у ґрунт до заморозків, щоб навесні у вас була удобрена земля; перевірте котли та бойлери, щоб вони були в повному порядку і не споживали зайву енергію, – для цього краще звернутися до фахівців; подумайте про покупку електричної ковдри та соляних грілок, — вони дуже допоможуть зігрітися холодними вечорами; купіть накладки-льодоступи на взуття, щоб не травмуватися вночі взимку на льоду; якщо ви захоплюєтеся рукоділлям, пошукайте цікаві схеми в’язання та зробіть гарний новий шарф для себе чи в подарунок; пошукайте цікаві ідеї для зимових фотосесій, вони допоможуть вам відволіктися від проблем і порадіти моменту.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, як підготуватися безпосередньо до самих блекаутів.