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Взимку ви будете собі вдячні: 9 речей, які варто зробити до настання холодів

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
pixabay.com Новина оновлена 10 вересня 2023, 17:56

Краще заздалегідь про це подумати, ніж метушитися в останній момент

Зима невблаганно наближається, а разом з нею і нові тривоги про те, якою вона буде. Поки на вулиці ще відносно тепло, пропонуємо вам зайнятися підготовкою до холодів.

Ми склали список з 9 пунктів, який може допомогти вам полегшити цю складну пору року. Більшість лайфхаків із цього списку ми запозичили на сайті Wise Bread.

Отже, ось як виглядає наш список:

  1. знайдіть всі місця, які викликають протяги у вас вдома, і зашпаклюйте їх або будь-яким іншим чином заповніть простір, щоб не втрачати тепло;
  2. почніть утеплювати вікна;
  3. помістіть фольгу за радіатором або обігрівачем, щоб максимально використовувати тепло;
  4. якщо у вас приватний будинок або є окрема ділянка, додавайте компост у ґрунт до заморозків, щоб навесні у вас була удобрена земля;
  5. перевірте котли та бойлери, щоб вони були в повному порядку і не споживали зайву енергію, – для цього краще звернутися до фахівців;
  6. подумайте про покупку електричної ковдри та соляних грілок, — вони дуже допоможуть зігрітися холодними вечорами;
  7. купіть накладки-льодоступи на взуття, щоб не травмуватися вночі взимку на льоду;
  8. якщо ви захоплюєтеся рукоділлям, пошукайте цікаві схеми в’язання та зробіть гарний новий шарф для себе чи в подарунок;
  9. пошукайте цікаві ідеї для зимових фотосесій, вони допоможуть вам відволіктися від проблем і порадіти моменту.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, як підготуватися безпосередньо до самих блекаутів.

Теги:
#Зима #Лайфхак