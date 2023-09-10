Взимку ви будете собі вдячні: 9 речей, які варто зробити до настання холодів
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Краще заздалегідь про це подумати, ніж метушитися в останній момент
Зима невблаганно наближається, а разом з нею і нові тривоги про те, якою вона буде. Поки на вулиці ще відносно тепло, пропонуємо вам зайнятися підготовкою до холодів.
Ми склали список з 9 пунктів, який може допомогти вам полегшити цю складну пору року. Більшість лайфхаків із цього списку ми запозичили на сайті Wise Bread.
Отже, ось як виглядає наш список:
- знайдіть всі місця, які викликають протяги у вас вдома, і зашпаклюйте їх або будь-яким іншим чином заповніть простір, щоб не втрачати тепло;
- почніть утеплювати вікна;
- помістіть фольгу за радіатором або обігрівачем, щоб максимально використовувати тепло;
- якщо у вас приватний будинок або є окрема ділянка, додавайте компост у ґрунт до заморозків, щоб навесні у вас була удобрена земля;
- перевірте котли та бойлери, щоб вони були в повному порядку і не споживали зайву енергію, – для цього краще звернутися до фахівців;
- подумайте про покупку електричної ковдри та соляних грілок, — вони дуже допоможуть зігрітися холодними вечорами;
- купіть накладки-льодоступи на взуття, щоб не травмуватися вночі взимку на льоду;
- якщо ви захоплюєтеся рукоділлям, пошукайте цікаві схеми в’язання та зробіть гарний новий шарф для себе чи в подарунок;
- пошукайте цікаві ідеї для зимових фотосесій, вони допоможуть вам відволіктися від проблем і порадіти моменту.
Раніше "Телеграф" також розповідав про те, як підготуватися безпосередньо до самих блекаутів.