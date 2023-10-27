У України з’явиться новий "союзник" з Європи: кліматологи дали прогноз на майбутню зиму

В Західній Європі йдуть циклонічні процеси, які започатковуються в Атлантиці, кажуть науковиці

Вже цілком очевидно, що наступної зими росія не відмовиться від тактики ракетних обстрілів української енергетики. А президент Володимир Зеленський закликав готуватися до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі. Ба більше, з настанням похолодання такі атаки вже почалися: в ніч на 25 жовтня російські окупанти вдарили по Хмельниччині, знеструмивши близько 2 тисяч абонентів неподалік АЕС.

Зима сезону 2022-2023 була на нашому боці, а кліматологи назвали її аномально теплою. Та чи слід чекати морозних несподіванок від цієї зими і якою вона буде? Відповіді на ці запитання "Телеграф" шукав разом з вченими кліматологами і синоптиками.

Брати-близнюки

За словами вчених, минула зима була "союзницею" України: екстремальних морозів не спостерігалося, а в грудні взагалі фіксували рекорди аномально високої температури. Це дає всі приводи прогнозувати, що синоптична вдача не відвернеться від України і наступної зими.

"Майбутня зима буде дуже подібною до минулої. У нас взагалі спостерігається тенденція, що зими з кожним роком стають все теплішими. І ця тенденція триває протягом декількох десятиліть, а в окремі роки метеорологічної зими як такої в Україні практично не було. Тому зима цього року також буде теплою", — пояснила "Телеграфу" завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух.

"Минула зима була аномально теплою. Те ж саме очікується і цього року. Ці зими будуть дуже близькі за температурними показниками", — погоджується завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди УкрГМІ Вазіра Мартазінова, коментуючи ситуацію "Телеграфу".

За що українцям таке щастя два роки поспіль? Це кліматичний "імпорт" з Європи.

"В Західній Європі йдуть циклонічні процеси, які започатковуються в Атлантиці. Вони м’які та вогкі, і торік ці процеси постійно добиралися і до території України. І лише окремі дні були навіть не морозними, а прохолодними. Цьогоріч тенденція повториться. Більше того, вже зараз жовтень тепліший за жовтень минулого року", — додає Мартазінова.

Вчені очікують, що середня температура повітря цієї зими може бути на 1-2 градуси вищою за норму.

"А показники норми рахуються за останні 30 років, коли зими в Україні й так стали на 1-1,5 градуси теплішими. Це, звісно, не означає, що те́пло буде кожного дня, але теплих днів буде більше", — запевняє Балабух.

Гостини морозів

Втім, і каліфорнійської зими в Україні чекати не варто.

"Періоди похолодань цієї зими будуть спостерігатися дедалі частіше. Тому треба бути готовими до того, що на загальному фоні теплої зими, можуть бути періоди з морозами", — каже "Телеграфу" кліматолог Світлана Бойченко.

"Цього року будуть деякі особливості, — попереджає Віра Балабух. – Зараз дуже нагрілася північ Тихого океану. Досить висока температура там спостерігається ще з квітня. Такої ситуації ще не було, і це вплине на сезонні прогнози. До чого це призведе? До короткочасних вторгнень арктичного повітря. Таким чином, на тлі аномально теплої зими, ми будемо спостерігати окремі періоди з вторгненням арктичного повітря, відповідно і короткочасні похолодання".

І ці вкраплення похолодань рік у рік зростають.

"Просто на тлі загально теплої зими, здається, що і вся зима у нас тепла", — пояснює Бойченко.

Наскільки ж тривалими будуть такі гостини морозів в Україні?

"Перепади температур з тенденцією до зниження, майбутньої зими, звісно, що будуть, але дуже нетривалі: в межах трьох-чотирьох днів. Суттєвих морозів протягом наступної зими не буде", — запевняє Вазіра Мартазінова.

Коли стане холодно

В такому разі, коли чекати першої хвилі суттєвого похолодання, щоб встигнути запастися теплими шапками і рукавичками?

"Взагалі-то грудень місяць в Україні став дуже теплий, зовсім не зимового характеру, наче продовження осені. Однак перші морози і стабільний перехід через 0 градусів очікуються приблизно напередодні 10 грудня. В цей період очікується хвиля похолодання", — резюмувала Мартазінова.

Розрахунки вчених збігаються і з прогнозом на перший місяць зими народного синоптика з Волині Володимира Деркача.

"Перша декада грудня почнеться помірним похолоданням. Опадів мало, вночі суцільний "мінус", хоча нижче як 10 градусів морозу температура повітря не впаде. Середина першої декади буде холодною: "мінус" з’явиться і вдень. Вночі можливі деякі сплески морозів на короткий період.

Друга декада на початку ще буде холодною, однак із середини місяця трохи потеплішає, але нічний "мінус" ще зберігатиметься. Випадатимуть дні зі знаком "плюс", опади помірні. На кінець другої декади грудня температура почне підвищуватись, навіть вночі деколи буде спостерігатися "плюс" в окремі дні, хоча здебільшого таки будуть морози. Сильних опадів не буде спостерігатись.

Третя декада грудня буде теплішою за дві попередні. Вдень досить часто буде "плюс", вночі — здебільшого "мінус", хоча сильних морозів не буде. Опади помірні, лише інколи притрусить невеликим шаром снігу, який розтане у денну пору доби", — резюмував народний синоптик.