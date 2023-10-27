У Украины появится новый "союзник" из Европы: климатологи дали прогноз на предстоящую зиму

В Западной Европе идут циклонические процессы, которые начинаются в Атлантике, говорят ученые

Уже совершенно очевидно, что следующей зимой россия не откажется от тактики ракетных обстрелов украинской энергетики. А президент Владимир Зеленский призвал готовиться к ударам террористов по энергетической инфраструктуре. Более того, с наступлением похолодания такие атаки уже начались: в ночь на 25 октября российские оккупанты ударили по Хмельнитчине, обесточив около 2 тысяч абонентов неподалеку от АЭС.

Зима сезона 2022-2023 была на нашей стороне, а климатологи назвали ее аномально теплой. Но следует ли ждать морозных неожиданностей от этой зимы и какой она будет? Ответы на эти вопросы "Телеграф" искал вместе с учёными климатологами и синоптиками.

Братья-близнецы

По словам ученых, прошлая зима была "союзницей" Украины: экстремальных морозов не наблюдалось, а в декабре вообще фиксировали рекорды аномально высокой температуры. Это дает все поводы прогнозировать, что синоптическая удача не отвернется от Украины и следующей зимой.

"Будущая зима будет очень похожа на прошлую. У нас вообще наблюдается тенденция, что зимы с каждым годом становятся все теплее. И эта тенденция продолжается в течение нескольких десятилетий, а в отдельные годы метеорологической зимы как таковой в Украине практически не было. Поэтому зима в этом году также будет теплой", — пояснила "Телеграфу" заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух.

"Прошлая зима была аномально теплой. То же ожидается и в этом году. Эти зимы будут очень близки по температурным показателям", — соглашается заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова, комментируя ситуацию "Телеграфу".

За что украинцам такое счастье два года подряд? Это климатический "импорт" из Европы.

"В Западной Европе идут циклонические процессы, которые начинаются в Атлантике. Они мягкие и сырые, и в прошлом году эти процессы постоянно добирались и на территорию Украины. И лишь отдельные дни были даже не морозными, а прохладными. В этом году тенденция повторится. Более того, уже сейчас октябрь теплее октября прошлого года", — добавляет Мартазинова.

Ученые ожидают, что средняя температура воздуха этой зимой может быть на 1-2 градуса выше нормы.

"А показатели нормы считаются за последние 30 лет, когда зимы в Украине и так стали на 1-1,5 градуса теплее. Это, конечно, не означает, что тепло будет каждый день, но теплых дней будет больше", — уверяет Балабух.

Морозы зайдут в гости

Впрочем, и калифорнийской зимы в Украине ждать не стоит.

"Периоды похолоданий этой зимой будут наблюдаться все чаще. Поэтому нужно быть готовыми к тому, что на общем фоне теплой зимы могут быть периоды с морозами", — говорит "Телеграфу" климатолог Светлана Бойченко.

"В этом году будут некоторые особенности , — предупреждает Вера Балабух. — Сейчас очень нагрелся север Тихого океана. Достаточно высокая температура там наблюдается еще с апреля. Такой ситуации еще не было, и это повлияет на сезонные прогнозы. К чему это приведет? К кратковременным вторжениям арктического воздуха.Таким образом, на фоне аномально теплой зимы, мы будем наблюдать отдельные периоды с вторжением арктического воздуха, соответственно и кратковременные похолодания".

И эти вкрапления похолоданий из года в год растут.

"Просто на фоне общей теплой зимы, кажется, что и вся зима у нас теплая", — объясняет Бойченко.

Насколько же продолжительны будут такие заходы морозов в Украине?

"Перепады температур с тенденцией к снижению, предстоящей зимой, конечно, будут, но очень непродолжительны: в пределах трех-четырех дней. Существенных морозов в течение следующей зимы не будет", — уверяет Вазира Мартазинова.

Когда станет холодно

В таком случае, когда ждать первой волны существенного похолодания, чтобы успеть запастись теплыми шапками и перчатками?

"Вообще-то декабрь месяц в Украине стал очень теплый, совсем не зимнего характера, как продолжение осени. Однако первые морозы и стабильный переход через 0 градусов ожидаются примерно в преддверии 10 декабря. В этот период ожидается волна похолодания", — резюмировала Мартазинова.

Расчеты ученых совпадают и с прогнозом на первый месяц зимы народного синоптика из Волыни Владимира Деркача.

"Первая декада декабря начнется умеренным похолоданием. Осадков мало, ночью сплошной минус, хотя ниже 10 градусов мороза температура воздуха не упадет. Середина первой декады будет холодной: минус появится и днем. Ночью возможны некоторые всплески морозов на короткий период.

Вторая декада в начале будет холодной, однако с середины месяца немного потеплеет, но ночной "минус" еще будет сохраняться. Выпадают дни со знаком "плюс", осадки умеренные. К концу второй декады декабря температура начнет повышаться, даже ночью порой будет наблюдаться "плюс" в отдельные дни, хотя в основном будут морозы. Сильные осадки не будут наблюдаться.

Третья декада декабря будет теплее двух предыдущих. Днем достаточно часто будет "плюс", ночью — в основном "минус", хотя сильных морозов не будет. Осадки умеренные, лишь иногда посыпает небольшим слоем снега, который растает в дневное время", — резюмировал народный синоптик.