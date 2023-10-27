Киев ждет шторм: синоптики предупреждают о непогоде на выходных

По возможности, лучше оставить все свои дела дома

В столице нашей страны дожди и они предполагаются почти до конца этой недели. Кроме мокрой погоды, 28 октября киевлянам следует готовиться к сильным порывам ветра.

Как говорится на сайте Meteofor, днем температура воздуха может достичь +16 градусов. Самой теплой из трех дней будет пятница.

В последний день рабочей недели, 27 октября, солнце будет редко появляться из-за облаков. Ночной дождь до утра закончился. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером мелкий дождь начнется снова. Температура воздуха днем прогреется до 16 градусов тепла, а ночью до +11 °C. В течение дня будет дуть слабый ветер, до 5 м/с.

В субботу, 28 октября, весь день в Киеве будет облачным. Ночной мелкий дождь продержится и утром, но ближе к вечеру прекратится. Днем температура составит 14 градусов тепла. Ночью остынет до +12 °C. Максимальные порывы ветра произойдут в дневное время — шторм, достигающий 20 м/с. Следует осторожно проходить мимо сухих деревьев и линий электропередач.

В воскресенье, 29 октября, хмурое утро сменится ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков. Днем температура воздуха прогреется до 12 теплых градусов. Ночью остынет до +9 °C. В течение дня будет дуть умеренный ветер, до 6-7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после первого снега, который выпал в Карпатах, украинцы могут ожидать теплую и солнечную погоду.