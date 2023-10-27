Київ чекає на шторм: синоптики попереджають про негоду на вихідних

За можливості, краще залишити всі свої справи вдома

У столиці нашої країни панують дощі й вони передбачаються майже до кінця цього тижня. Окрім мокрої погоди, 28 жовтня киянам варто готуватись до сильних поривів вітру.

Як мовиться на сайті Meteofor, вдень температура повітря може сягнути +16 градусів. Найтеплішою з поміж трьох днів буде п'ятниця.

У останній день робочого тижня, 27 жовтня, сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Нічний дрібний дощ до ранку закінчився. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері дрібний дощ розпочнеться знову. Температура повітря вдень прогріється до 16 градусів тепла, а ночі було до +11 °C. Протягом дня дутиме слабкий вітер, до 5 м/с.

У суботу, 28 жовтня, весь день у Києві буде хмарним. Нічний дощ протримається вранці, але ближче до вечора припиниться. Вдень температура сягатиме 14 градусів тепла. Вночі охолоне до +12 °C. Максимальні пориви вітру відбудуться у денний час — шторм, який сягатиме 20 м/с. Слід обережно проходити повз сухі дерева та лінії електропередач.

У неділю, 29 жовтня, хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів. Вдень температура повітря прогріється до 12 теплих градусів. Вночі охолоне до +9 °C. Протягом дня дутиме помірний вітер, до 6-7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після першого снігу, який випав в Карпатах, українці можуть очікувати теплу та сонячну погоду.