Чего украинцам ждать от зимы: синоптики дали однозначный ответ

В Украине наблюдается тенденция к более теплым зимам

В прошлом году погода зимой стала "союзницей" Украины и позволила жителям нашей страны переждать холодный сезон с рекордно высокими температурами. Того же стоит ждать и в этом году

Как рассказали синоптики в комментарии "Телеграфу", есть все основания полагать, что сезон 2023-24 годов тоже будет сопровождаться высокими температурами и, возможно, новыми рекордами.

Как отмечает заведующая отделением прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух, в нашей стране наблюдается тенденция к тому, что каждая новая зима оказывается теплее предыдущей.

Поэтому, говорит она, украинцы могут ждать того, что будущая зима будет такой же, как и предыдущая. При этом такое же мнение высказала и заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова.

"Прошлая зима была аномально теплой. То же ожидается и в этом году. Эти зимы будут очень близки по температурным показателям", — сказала она.

Больше о том, что думают синоптики о погоде этой зимой, читайте в материале "Телеграф": У Украины появится новый "союзник" из Европы: климатологи дали прогноз на предстоящую зиму

Как сообщалось ранее, жителям Киева стоит ждать, что в ближайшие дни в город придет очередное потепление, которое после этого сменится дождями и похолоданием.