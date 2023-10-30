Чего украинцам ждать от зимы: синоптики дали однозначный ответ
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В Украине наблюдается тенденция к более теплым зимам
В прошлом году погода зимой стала "союзницей" Украины и позволила жителям нашей страны переждать холодный сезон с рекордно высокими температурами. Того же стоит ждать и в этом году
Как рассказали синоптики в комментарии "Телеграфу", есть все основания полагать, что сезон 2023-24 годов тоже будет сопровождаться высокими температурами и, возможно, новыми рекордами.
Как отмечает заведующая отделением прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух, в нашей стране наблюдается тенденция к тому, что каждая новая зима оказывается теплее предыдущей.
Поэтому, говорит она, украинцы могут ждать того, что будущая зима будет такой же, как и предыдущая. При этом такое же мнение высказала и заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова.
"Прошлая зима была аномально теплой. То же ожидается и в этом году. Эти зимы будут очень близки по температурным показателям", — сказала она.
Больше о том, что думают синоптики о погоде этой зимой, читайте в материале "Телеграф": У Украины появится новый "союзник" из Европы: климатологи дали прогноз на предстоящую зиму
Как сообщалось ранее, жителям Киева стоит ждать, что в ближайшие дни в город придет очередное потепление, которое после этого сменится дождями и похолоданием.