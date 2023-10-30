После прохлады в Киев еще придет тепло: когда ожидать +19 °C

Октябрь напоследок еще порадует солнцем

В столице нашей страны пронесся шторм, повергший все на своем пути. По словам синоптиков, после такой непогоды следует готовиться к благоприятной погоде. Максимальная дневная температура ожидается во вторник.

А вот задождить может уже в начале ноября. Как говорят на сайте Meteofor, в среду осадки ожидаются утром и днем.

Начало недели, 30 октября, принесет в город пасмурность — с самого утра небо покрылось облаками, которые продержатся до конца дня. Осадков не предполагается. Температура воздуха днем прогреется до 18 градусов тепла, а ночью было до +10 °C. В течение дня будет дуть свежий ветер, до 8 м/с.

На следующий день, 31 октября, также прогнозируется облачность. Только днем и вечером киевляне могут наслаждаться ясным небом. Дождей синоптики не обещают. Днем температура составит 19 градусов тепла. Ночью остынет до +11 °C. Максимальные порывы ветра произойдут в дневное время.м/с.

Погода в городе 1 ноября ожидается облачной. Ночью и утром будет идти дождь. Днем температура воздуха прогреется до 14 теплых градусов. Ночью остынет до +13 °C. В течение дня будет дуть умеренный ветер, до 6-7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, порадует ли украинцев теплая погода в начале ноября.