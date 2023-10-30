Після прохолоди у Київ ще завітає тепло: коли очікувати на +19 °C

Жовтень наостанок ще потішить сонцем

У столиці нашої країни пронісся шторм, який валив все на своєму шляху. За словами синоптиків, після такої негоди варто готуватись до сприятливої погоди. Максимальна денна температура буде у вівторок.

А от задощити може вже на початку листопада. Як кажуть на сайті Meteofor, у середу опади очікуються вранці та вдень.

Початок тижня, 30 жовтня, принесе у місто похмурість — з самого ранку небо вкрилося хмарами, які протримаються до кінця дня. Опадів не передбачається. Температура повітря вдень прогріється до 18 градусів тепла, а вночі було до +10 °C. Протягом дня дутиме свіжий вітер, до 8 м/с.

Наступного дня, 31 жовтня, також прогнозується хмарність. Лише вдень та ввечері кияни можуть насолоджуватись ясним небом. Дощів синоптики не обіцяють. Вдень температура сягатиме 19 градусів тепла. Вночі охолоне до +11 °C. Максимальні пориви вітру відбудуться у денний час — свіжі 8 м/с.

Погода у місті 1 листопада передбачається хмарною. Вранці та вдень буде йти дощ. Вдень температура повітря прогріється до 14 теплих градусів. Вночі охолоне до +13 °C. Протягом дня дутиме помірний вітер, до 6-7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи потішить українців тепла погода на початку листопада.