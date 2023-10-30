Топ-5 неочевидних способів швидко зігрітись взимку: чим допоможе холодний душ

Найпростіше долати мороз правильно вдівшись, але ситуації в життя трапляються різні і прості способи можуть допомогти

Україною незабаром пройде хвиля похолодання, погода остаточно повернула на зиму. В такі дні замерзнути легко і вдома, і на вулиці.

"Телеграф" зібрав 5 порад, які допоможуть зігрітися як на свіжому повітрі, так і в приміщенні. Своїми порадами поділився досвідчений зимовий турист Майкл Ланца.

Рухатися

Фізичні вправи — це дійсно ефективний (і здоровий) спосіб зігрітися. Тренуючись, ми спалюємо жир і вуглеводи, створюючи внутрішнє тепло і підвищуючи температуру тіла. Проте не варто перенапружуватися, аби не спітніти. При зайняттях спортом на свіжому повітрі, переконайтеся, що ви уникнете травм, а в разі потреби відпочити не сідайте на голу землю чи камінь — вони "вкрадуть" тепло тіла. Треба підкласти, наприклад, рюкзак.

Пити тепле

Існують дебати щодо того, наскільки ефективним може бути вживання гарячої рідини для зігрівання в холодний день. Дослідження показало, що для такого аби зігріти людину, напій має бути не тільки теплим, а й містити певну кількість поживних речовин. Також варто пам'ятати, що діуретичний ефект може звести нанівець деякі переваги зігрівання, буквально відводячи частину тепла. Майкл радить додавати до зимових напоїв цукор та вершкове масло.

Запасні рукавички, шапка та шкарпетки

Мати другу пару рукавичок чи шкарпеток, які лежать у внутрішній кишені курток — шанс в разі промоклих чи замерзлих ніг і рук вдіти одразу тепле. Також це допоможе, якщо одна з першої пари загубилась. Шапку можна брати з собою легшу або теплішу — на випадок зміни погоди чи активних дій.

Їсти та куховарити

Приготувати їсти — чудовий спосіб зігрітися. Окрім того, що їжа сама по собі додає тепла в процесі перетравлювання, підвищити температуру може використання плити. Турист радить їсти і при замерзанні на вулиці — сир, шоколад та горіхи допомагають долати голодний озноб.

Прийміть теплий і холодний душ

Незвичайну пораду зігрітися пропонують в Shop & Enroll. Зігріваючись гарячою водою, а потім перемикаючись на холодну, можна прогрітися ззовні та розігнати кров. Холодний душ допомагає вам зігрітися, покращуючи кровообіг і підвищуючи температуру тіла.

Раніше "Телеграф" розповідав про способи зігріти руки. Снігом розтирати не варто — на допомогу можуть прийти танці.