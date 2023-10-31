Відключення світла у листопаді: у Міненерго різко відреагували на слова нардепа "Телеграфу"

Усі блоки атомних електростанцій, розташовані на підконтрольній території України, працюватимуть цієї зими

Інформація від народного депутата Сергія Нагорняка про застосування графіків відключення світла у листопаді не є достовірною. Наразі обмеження побутових споживачів не передбачається у жодному з регіонів України.

Цієї зими в країні працюватимуть усі блоки атомних електростанцій. Виробляється енергії цілком достатньо, щоб не вдаватися до обмежень. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України, коментуючи слова народного депутата "Телеграфу".

"Електроенергії, що виробляється українськими електростанціями, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів. Цієї зими працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, розташовані на підконтрольній території України", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у резерві зараз знаходяться додаткові потужності, які запустять у роботу за потреби. Наразі обмеження споживачів не планується жодним із регіонів країни.

У Міненерго наголосили, що відключення світла можливі виключно у разі масованих обстрілів з боку російських окупантів і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що, за інформацією ДТЕК, графіки відключення електроенергії вже були повністю підготовлені. Однак застосовувати їх будуть лише у тому випадку, якщо виникне гостра потреба.