Отключения света в ноябре: в Минэнерго резко отреагировали на слова нардепа "Телеграфу"

Все блоки атомных электростанций, расположенные на подконтрольной территории Украины будут работать этой зимой

Информация от народного депутата Сергея Нагорняка о применении графиков отключения света в ноябре не является достоверной. В настоящее время ограничение бытовых потребителей не предусматривается ни в одном из регионов Украины.

Этой зимой в стране будут работать все блоки атомных электростанций. Производимой энергии вполне достаточно, чтобы не прибегать к ограничениям. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, комментируя слова народного депутата "Телеграфу".

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Этой зимой будут работать все блоки атомных электростанций, расположенные на подконтрольной территории Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, в резерве сейчас находятся дополнительные мощности, которые запустят в работу при необходимости. Сейчас ограничение потребителей не планируется ни одном из регионов страны.

В Минэнерго подчеркнули, что отключения света возможны исключительно в случае массированных обстрелов со стороны российских оккупантов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по информации ДТЭК, графики отключения электроэнергии уже были полностью подготовлены. Однако применять их будут только в том случае, если возникнет острая потребность.