Зима в Україні триває вже не три місяці: відома метеорологка зробила прогноз

Клімат в Україні дуже змінився, констатує вчена

Протягом останніх кількох років на території України встановився "сучасний" клімат, і він передбачає лише один по-справжньому зимовий місяць.

В решту місяців календарної зими погода не відповідає зимовим показникам. Про це у коментарі для "Телеграфу" розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди УкрДМІ Вазіра Мартазінова.

За її словами, клімат різко змінився у 2005 році, коли в Україні встановилася нова смуга клімату та середня температура у грудні помітно зросла.

"І хоч би як ми чекали, що грудень це зима — ні. Тепер грудень дуже теплий. А ось січень у нас стає дуже холодним. Окремі дні січня можуть бути холоднішими, ніж були досі. Лютий — все, він вже не є зимовим місяцем. Він теплий, і це буде так, практично без змін", — наголосила Мартазінова.

За її словами, в інші місяці погода в Україні теж дуже змінилася, і за нею потрібно уважно спостерігати, що буде з кліматом далі.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Вазіра Мартазінова також спрогнозувала, що бабиного літа в Україні вже більше не буде.