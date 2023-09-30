Зима в Украине длится уже не три месяца: известная метеоролог сделала прогноз

Климат в Украине сильно изменился, констатирует ученая

В течение последних нескольких лет на территории Украины установился "современный" климат, — и он предусматривает всего один по-настоящему зимний месяц.

В остальные месяцы календарной зимы погода не соответствует зимним показателям. Об этом в комментарии для "Телеграфа" рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова.

По ее словам, климат резко изменился в 2005 году, когда в Украине сложилась новая полоса климата и средняя температура в декабре заметно выросла.

"И как бы мы ни ждали, что декабрь это зима — нет. Теперь декабрь очень теплый. А вот январь у нас становится очень холодным. Отдельные дни января могут быть холоднее, чем были до сих пор. Февраль — все, уже не является зимним месяцем. Он теплый, и это практически без изменений", — подчеркнула Мартазинова.

По ее словам, в другие месяцы погода в Украине тоже сильно изменилась, и за ней нужно внимательно наблюдать, что будет с климатом дальше.

Как сообщал "Телеграф", ранее Вазира Мартазинова также спрогнозировала, что бабьего лета в Украине уже больше не будет.