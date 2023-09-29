"20 лет еще протянем, а что дальше — не знает никто": известная ученая о климате в Украине

Украину подогревает тепловая полоса, но есть еще ряд причин, почему климат у нас изменился надолго, говорит Вазира Мартазинова

Более cотни лет на Земле началось последнее глобальное потепление, которое то замедляется, то ускоряется. В последние годы мы увидели, что достаточно ярко этот процесс проявился в Украине — зимы стали теплыми, а "бабье лето" — пропало.

Почему климат в Украине настолько изменился? Какими будут зимы в дальнейшем? И что случится, если исчезнет "тепловая полоса", прогревающая Украину? Об этом "Телеграф" узнавал у заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазиры Мартазиновой.

Как надвигается глобальное потепление

— Мы всё время слышим о глобальном потеплении, которое идет с 1911 года, — говорит Вазира Мартазинова. — Оно шло периодами — то разгонялось, то на время затормаживалось. И человек мало способен повлиять на эти процессы. Вместо того, чтобы вливать средства в борьбу с модным антропогенным фактором влияния на климат, стоило бы больше слушать ученых и изучать процессы, происходящие с нашей планетой.

По словам ученой, после 2000 года рост температуры затормозился, но к 2023-му она вновь повышается. Июнь, июль и август этого года по всему миру были очень жаркие.

— Независимо от того, что 2023-й — самый жаркий год, у нас в Киеве в июне и июле была очень комфортная погода. То есть, когда мы говорим о глобальном потеплении, это не значит, что во всех точках земного шара температура повышается. Есть места, где температура "отстаивается", — говорит Вазира Мартазинова.

Однако нам рано радоваться, — говорит эксперт, — ведь есть тепловая полоса, которая подогревает Украину изнутри. Поэтому засухи в Украине летом (особенно в августе) — это надолго. Впрочем, украинские агрохолдинги очень продвинуты в этом вопросе и обладают всей нужной информацией, чтобы приспосабливаться к новым реалиям. Так что вызвать голод в нашей стране глобальное потепление в обозримом будущем не сможет.

К счастью, украинские агрохолдинги хорошо понимают, что происходит, и справляются с ситуацией. Главное - чтобы им не мешали "соседи", уничтожающие юг страны

О пропавшем "бабьем лете"

Исследования показали, что сегодняшние погодные процессы в Украине уже относятся к климатическим явлениям, говорит Вазира Мартазинова.

По ее словам, антициклоны над Украиной настолько устойчивы, что циклоны, которые приходят с северо-запада, их "пугаются", поднимаются вверх и уходят. Поэтому осадки и плохая погода до нас не доходят.

— Этот процесс очень устойчивый. И мы от него очень долго не уйдем, — говорит климатолог. — Наши исследования показали, что сейчас у земли не такие активные процессы, как в стратосфере — в 5, 10, 15 километрах над поверхностью земли. Процессы вверху стали агрессивнее. Там стоит "гребень" с высоким давлением, который никуда не смещается, и который определил погодную карту всего августа и сентября.

Если в этом году вы увидите, что сухо, дождей нет — это не значит, что пришло "бабье лето". Это теперь наш климат. "Бабье лето" было связано с процессами — летние на время восстанавливались, а здесь не летние процессы, это текущие процессы. Говорить о "бабьем лете" имело смысл только в середине предыдущего столетия, когда климатические условия были другие. А мы видим процесс, который продолжается с августа, мы его и в октябре увидим, — продолжает Вазира Мартазинова.

Единственное, что к зиме "гребень" высокого давления над Украиной должен немного опуститься, и циклоны принесут нам дожди, после чего очень сильная засуха должна отступить, говорит эксперт.

Что на самом деле влияет на климат

— Атмосферная циркуляция в Северном и Южном полушариях может двигаться 50 лет в холодную сторону, потом 50 лет — в теплую. Перед нами встал вопрос: куда мы движемся после 2000 года? — говорит Вазира Мартазинова. — И сейчас мы увидели, что идем на Запад, к холодной циркуляции. Независимо от глобального потепления, этот процесс идет своим ходом.

По ее словам, когда холодная циркуляция в XX веке наложилась на глобальное потепление и оказалась сильнее, температура остановилась в росте почти на 30 лет. Тогда температура в зимние месяцы падала до -20 -30 С° — многие помнят, что в их детстве зимы были гораздо холоднее.

Раньше зимы были гораздо более холодными и снежными, а сейчас от своих обязанностей отлынивают и декабрь, и февраль

Если бы не было этих циклов циркуляции, то глобальное потепление развивалось бы быстрее. Атмосферная циркуляция помогает нам выживать. Ее правила работали и миллион, и сто лет назад, ей нужно доверять, ее нужно любить и исследовать, — говорит климатолог.

Она объяснила, что геофизические процессы нужно серьезно изучать, поскольку они несут большой риск для будущего.

— Где-то 20-30 лет (пока атмосферная циркуляция движется к условному холоду. — Ред.) мы еще протянем, а что будет дальше — не знает никто, — заметила Вазира Мартазинова.

У климата Украины изменился характер

— С 2005 года по настоящее время в Украине сложилась новая полоса климата, я его называю современным, — говорит эксперт. — По сравнению с 1991-м, в 2005 году температура в декабре выросла, и хорошо выросла. И как бы мы ни ждали, что декабрь это зима — нет. Теперь декабрь очень теплый. А вот январь у нас становится очень холодным. Отдельные дни января могут быть холоднее, чем были до сих пор.

Февраль — все, уже не является зимним месяцем. Он теплый, и это практически без изменений.

Весна — вся теплая. Но что в этой весне мне кажется тревожным? В апреле обычно уменьшается количество осадков, он сухой. Но в 2023 году апрель "проспал" свои процессы и сразу пришла майская погода — а в мае обычно идут дожди. Май же был сухой, не было обычной нормы дождей — они поменялись местами.

Обычно дождями радует май, пока синоптики прогнозируют, что в 2024 году так и будет. А вот 2023 выдался аномальным - май сухой, апрель - лил дождь

Это не характерно для периода с 2005 года. Эти процессы я пока считаю "выбросами" в нашем климате. Но они указывают, к чему наш климат будет стремиться.

Летом температура везде растет, но сильнее — в июне и августе. Июль не очень меняется, он остается в "прошлой" эпохе.

Хуже с осадками — лето становится более засушливым, особенно — август. И нам нужно научиться сохранять влагу на этот период.

Летняя засуха в Украине — это серьезно

— Мы разработали критерии засухи для территории Украины, чтобы понять, что у нас происходит. Взяли несколько областей, на графике за период с 1991-го по 2021 год отмечается критерий увлажненности. Если показатель ниже 0,6 — это желтая полоса, засуха. Еще ближе к нулю — это сильнейшая засуха.

На графике в верхнем ряду - Львовская, Ивано-Франковская, Черниговская области, в нижнем - Хмельницкая, Тернопольская, Киевская. Все "заходы" на желтую полосу говорят о засухе

С 2008 года мы сидим в засушливых процессах, причем в разных областях Украины они похожи — происходит снижение количества осадков. Август вообще тяготеет к нулю. Это очень суровые процессы, которые остановиться не могут, не стоит ждать резких перемен в ближайшие годы.

Тепловая полоса под Украиной — повезло или нет?

На территории Украины обнаружили огромную полосу, которая бьет изнутри Земли теплом, говорит Вазира Мартазинова. Она проходит по древнему глубинному разлому. Внутри него происходят процессы, а ядро такое горячее, что выбрасывает пары там, где может.

Зеленый цвет — ниже температура, желтый — высокая, оранжевый — очень высокая.

Посмотрите на второй рисунок в верхнем ряду(см. выше). Зеленый цвет — ниже температура, желтый — высокая, оранжевый — очень высокая.

— Этим летом в Европе тоже было очень жарко из-за тепловой полосы. И этих полос очень много, — продолжает эксперт. — Тепловая полоса в Украине очень устойчивая, она "работает" и в апреле, и в июле, и в декабре. Все холодные процессы, которые идут с востока, она останавливает, как барьер, не пропускает дальше. Но из-за нее на востоке Украины участились штормовые явления.

По словам климатолога, на конце такой полосы "привязан" устойчивый циклончик, который притягивает другие циклоны. Они двигаются в нашу сторону, попадают в ловушку, и по бокам тепловой полосы возникают штормовые явления. Отсюда — неустойчивость погоды.

Слева - как проявлялась тепловая полоса в июле и апреле 2002 года, справа - в декабре 2005

— Если раньше климат менялся постепенно, по широтам, то эта полоса разделила Украину на запад, где одна погода, и восток, где другая. Вот об этом нужно кричать, а не о модном антропогенном факторе, — говорит эксперт. — Когда где-то происходит землетрясение, и, условно, земля "выпускает пар", такая полоса может схлопнуться, и происходит резкое похолодание и дожди. Потом она снова восстанавливается.

По мнению Вазиры Мартазиновой, на изучение этих процессов и нужно направлять умы ученых и выделять гранты, а не на борьбу с "модным" фактором — влиянием человека на климат. Пока именно процессы в Земле и в стратосфере играют главную скрипку в изменении климата. Понимая их, можно спрогнозировать, какая погода нас ожидает, причем не только этой зимой.