Никаких "вішенок" и "маслят": как правильно называть грибы в украинском языке

Эти ошибки допускают многие

Вместе с осенью пришла новая грибная пора, на фоне чего никому не помешает освежить память, как правильно называются популярные виды грибов в украинском языке.

Многие в разговоре о них допускают кальку с русского языка, и с этим стоит бороться. Как все же правильно называть грибы в украинском языке, рассказывает образовательный портал "Мова – ДНК нації".

Вот список самых популярных грибов и то, как они называются в украинском языке:

не "вішенка", а "глива";

не "масльонок", а "маслюк";

"підосиновик", — "підосичник";

"шампіньйон", — "печериця";

"опьонок", — "опеньок";

"волнушка", — "вовнянка";

"підберезовик", — "підберезник".

При этом обратите внимание, что "рижик" и "лисичка" в украинском языке называются так же, как и в русском.

Стоит заметить, что также часто подосиновики и маслята называют "козар", а слово "шампіньйон" на самом деле есть в украинских словарях, однако эксперты все равно рекомендуют лучше заменять его словом "печериці".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть в украинском языке детские вещи, — многие не знают, что на самом деле слова "соска", "кроватка" и "коляска" лучше искоренять из украинской речи.