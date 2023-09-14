"На протязі дня", "приймати участь" и другие: 11 самых распространенных лексических ошибок в украинском языке
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Их допускают очень многие
С каждым месяцем становится все больше украиноязычных людей. Но это неизбежно и повышает число ошибок, ведь никому не под силу сразу понять все тонкости языка.
Но можно сделать речь заметно более правильной, если понять и запомнить хотя бы 11 самых распространенных лексических ошибок, которые называет Explainer.
Вот список ошибочных выражений с пояснением, как они должны звучать правильно:
- відкрити двері – відчинити двері;
- на протязі дня – протягом дня;
- приймати участь – брати участь;
- закрити очі – заплющити очі;
- на рахунок цього – щодо цього;
- вірне рішення – правильне рішення;
- оточуюче середовище – довкілля;
- здавати іспит – складати іспит;
- підводити підсумки – підбивати підсумки або підсумовувати;
- слідуюча зупинка – наступна зупинка;
- пам’ятник Т. Шевченка – пам’ятник Т. Шевченкові.
Если проанализировать каждый из этих примеров, становится ясно, почему первый вариант неправильный, — и в большинстве случаев это просто калька с русского языка, которой есть более достойные примеры в украинском языке.
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