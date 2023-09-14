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"На протязі дня", "приймати участь" и другие: 11 самых распространенных лексических ошибок в украинском языке

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Стоит запомнить эти ошибки, - и ваш украинский язык станет чище и правильнее
Стоит запомнить эти ошибки, - и ваш украинский язык станет чище и правильнее. Фото telegraf.com.ua

Их допускают очень многие

С каждым месяцем становится все больше украиноязычных людей. Но это неизбежно и повышает число ошибок, ведь никому не под силу сразу понять все тонкости языка.

Но можно сделать речь заметно более правильной, если понять и запомнить хотя бы 11 самых распространенных лексических ошибок, которые называет Explainer.

Вот список ошибочных выражений с пояснением, как они должны звучать правильно:

  1. відкрити двері – відчинити двері;
  2. на протязі дня – протягом дня;
  3. приймати участь – брати участь;
  4. закрити очі – заплющити очі;
  5. на рахунок цього – щодо цього;
  6. вірне рішення – правильне рішення;
  7. оточуюче середовище – довкілля;
  8. здавати іспит – складати іспит;
  9. підводити підсумки – підбивати підсумки або підсумовувати;
  10. слідуюча зупинка – наступна зупинка;
  11. пам’ятник Т. Шевченка – пам’ятник Т. Шевченкові.

Если проанализировать каждый из этих примеров, становится ясно, почему первый вариант неправильный, — и в большинстве случаев это просто калька с русского языка, которой есть более достойные примеры в украинском языке.

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