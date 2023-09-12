Многие допускают эту ошибку: как правильно писать, "на разі" или "наразі"

Рассказываем, что об этом говорят правила украинского языка

С каждым днем украинский язык становится все популярнее, однако это увеличивает и количество ошибок, — ведь нельзя сразу понять все тонкости.

Среди прочего, часто встречается ошибка написания "на разі" или "наразі". Как писать правильно, объясняет Gosta Media.

Эта фраза имеет польское происхождение и изначально встречалась только в западных областях Украины, которые граничат с Польшей. Однако в 1990-ых годах популярность этого выражения резко возросла, и на сегодняшний день оно очень распространено и является частью литературного украинского языка.

"На разі" или "наразі", — так говорят для описания чего-то, что действительно на эту секунду, однако имеет временный характер и может измениться в будущем.

Что интересно, в польском языке эта фраза всегда пишется исключительно раздельно. Однако в украинском языке правильно писать только слитно, "наразі".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о другой очень распространенной ошибке в украинском языке, — как правильно писать, "на жаль" или "нажаль".