Багато хто припускається цієї помилки: як правильно писати, "на разі" або "наразі"

Розповідаємо, що про це говорять правила української мови

З кожним днем українська мова стає дедалі популярнішою, проте це збільшує і кількість помилок, — адже не можна відразу збагнути всі тонкощі.

Серед іншого часто зустрічається помилка написання "на разі" або "наразі". Як писати правильно, пояснює Gosta Media.

Ця фраза має польське походження та спочатку зустрічалася лише у західних областях України, які межують із Польщею. Однак у 1990-х роках популярність цього виразу різко зросла, і на сьогоднішній день він дуже поширений і є частиною літературної української мови.

"На разі" чи "наразі", — так кажуть для опису чогось, що дійсне на цю секунду, проте має тимчасовий характер і може змінитись у майбутньому.

Цікаво, що у польській мові ця фраза завжди пишеться виключно окремо. Однак в українській мові правильно писати тільки разом, "наразі".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про іншу дуже поширену помилку в українській мові, — як правильно писати, "на жаль" чи "нажаль".