Що таке анітелень чи цмулити: 10 "секретних" українських слів, які ви могли не знати
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Здивуйте друзів своїми знаннями
З початком війни багато російськомовних українців почали відмовлятися від мови країни-агресора і переходити на рідну українську. Однак спочатку багато хто з них стикається з проблемою малого словникового запасу і замінює невідомі слова суржиком.
"Телеграф" зібрав невелику добірку красивих українських слів, за допомогою яких ви можете здивувати оточуючих та уникнути суржика. Він складається із 10 слів.
АНІТЕЛЕ́НЬ — означає ні слова, ні звуку.
ВИДНОКРА́Й — те саме, що й обрій.
КЕПКУВА́ТИ — жартувати, сміятися з когось чи чогось;
ШУБО́ВСНУТИ — плюхнутися або пірнути у воду;
ШИБА́ЙГОЛОВА — сміливець, безбашенний, відчайдушний;
ЦМУ́ЛИТИ — повільно пити щось із насолодою, смакувати;
УТОРО́ПАТИ — зрозуміти, додуматися;
ТАК-СЯ́К — зробити щось абияк.
СЕРПА́НОК — легка прозора тканина, жіночий головний убір або непроглядний туман;
ПЛЕКА́ТИ — виховувати чи ростити щось із любов’ю/зберігати пам’ять.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що героїня вірусного відео розповіла, як перейшла українською мовою.