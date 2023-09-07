Що таке анітелень чи цмулити: 10 "секретних" українських слів, які ви могли не знати

Здивуйте друзів своїми знаннями

З початком війни багато російськомовних українців почали відмовлятися від мови країни-агресора і переходити на рідну українську. Однак спочатку багато хто з них стикається з проблемою малого словникового запасу і замінює невідомі слова суржиком.

"Телеграф" зібрав невелику добірку красивих українських слів, за допомогою яких ви можете здивувати оточуючих та уникнути суржика. Він складається із 10 слів.

АНІТЕЛЕ́НЬ — означає ні слова, ні звуку.

ВИДНОКРА́Й — те саме, що й обрій.

КЕПКУВА́ТИ — жартувати, сміятися з когось чи чогось;

ШУБО́ВСНУТИ — плюхнутися або пірнути у воду;

ШИБА́ЙГОЛОВА — сміливець, безбашенний, відчайдушний;

ЦМУ́ЛИТИ — повільно пити щось із насолодою, смакувати;

УТОРО́ПАТИ — зрозуміти, додуматися;

ТАК-СЯ́К — зробити щось абияк.

СЕРПА́НОК — легка прозора тканина, жіночий головний убір або непроглядний туман;

ПЛЕКА́ТИ — виховувати чи ростити щось із любов’ю/зберігати пам’ять.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що героїня вірусного відео розповіла, як перейшла українською мовою.