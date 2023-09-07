Что такое "анітелень" или "цмулити": 10 "секретных" украинских слов, которые вы могли не знать

Удивите друзей своими знаниями

С началом войны многие русскоговорящие украинцы начали отказываться от языка страны-агрессора и переходить на родной украинский. Однако попервой многие из них сталкиваются с проблемой малого словарного запаса и заменяют неизвестные слова суржиком.

"Телеграф" собрал небольшую подборку красивых украинских слов, с помощью которых вы можете удивить окружающих и уйти от суржика. Он состоит из 10 слов.

АНІТЕЛЕ́НЬ – означает ни слова, ни звука.

ВИДНОКРА́Й — то же самое, что и горизонт.

КЕПКУВА́ТИ — шутить, смеяться над кем-то или чем-то;

ШУБО́ВСНУТИ — плюхнуться или нырнуть в воду;

ШИБА́ЙГОЛОВА — смельчак, безбашенный, отчаянный;

ЦМУ́ЛИТИ — медленно пить что-то с наслаждением, смаковать;

УТОРО́ПАТИ — понять, додуматься;

ТАК-СЯ́К — сделать что-то кое-как.

СЕРПА́НОК — легкая прозрачная ткань, женский головной убор или непроглядный туман;

ПЛЕКА́ТИ — воспитывать или растить что-то с любовью/ хранить память.

Напомним, ранее мы писали о том, что героиня вирусного видео рассказала, как перешла на украинский.