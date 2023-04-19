Украинский язык и патриотизм: украинцы ответили, как они связаны в мирной жизни и на фронте

Многие русскоязычные украинцы заговорили на государственным, однако есть одно "но"

С началом полномасштабной войны язык фактически стал маркером свой/чужой, поэтому многие русскоязычные украинцы заговорили на государственном. Однако оказалось, что общение на украинском языке — не обязательно признак глубокого патриотического настроя человека, а русскоязычный военнослужащий Вооруженных сил Украины — такой же патриот своего государства, как и его украиноязычный боевой побратим.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

Так, на вопрос анкеты "Является ли общение на украинском обязательным признаком патриотизма?" ответы респондентов разделились любопытным образом:

да, во всех случаях — 25,5%;

да, в некоторых случаях — 28,0%;

нет, язык и патриотизм никак не связаны — 42,3%;

колебались с ответом — 4,2%.

Согласны с утверждением, что человек является патриотом той страны, на языке которой он разговаривает со своими детьми:

да полностью — 15,8%;

скорее да — 28,2%;

скорее нет — 19,0%;

нет — 27,4%;

колебались с ответом — 9,5%.

Намного больше половины респондентов глубоко убеждены, что прямой связи между языком и патриотизмом нет. Так, ответы на вопрос "Можно ли назвать украинского военного, который общается на русском, патриотом Украины?" разделились следующим образом:

однозначно да — 58,5%;

скорее да — 25,3%;

скорее нет — 5,2%;

однозначно нет — 2,6%;

колебались с ответом — 8,4%.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины).

Напомним, автор программы "Лингвоцид" Валентина Мержиевская рассказала "Телеграфу", что россиян больше всего раздражает отдельность украинцев, и язык — способ ее подпитывать.