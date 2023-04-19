Українська мова і патріотизм: українці відповіли, як вони пов'язані у мирному житті та на фронті

Чимало російськомовних українців заговорили державною, однак є одне "але"

З початком повномасштабної війни мова фактично стала маркером свій/чужий, тож чимало російськомовних українців заговорили державною. Однак виявилося, що спілкування українською мовою — не обов'язково ознака глибокої патріотичної налаштованості людини, а російськомовний військовослужбовець Збройних сил України — такий же патріот своєї держави, як і його україномовний бойовий побратим.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group.

Так, на запитання анкети "Чи є спілкування українською обов'язковою ознакою патріотизму?" відповіді респондентів розділилися цікавим чином:

так, в усіх випадках — 25,5%;

так, в деяких випадках — 28,0%;

ні, мова і патріотизм ніяк не пов'язані — 42,3%;

не могли відповісти — 4,2%.

Згодні з твердженням, що людина є патріотом тієї країни, мовою якої вона розмовляє зі своїми дітьми:

так повністю — 15,8%;

радше так — 28,2%;

радше ні — 19,0%;

ні — 27,4%;

важко відповісти — 9,5%.

Набагато більше від половини респондентів глибоко переконані, що прямого зв'язку між мовою і патріотизмом нема. Так, відповіді на запитання "Чи можна назвати українського військового, який спілкується російською, патріотом України?" розділилися таким чином:

однозначно так — 58,5%;

радше так — 25,3%;

радше ні — 5,2%;

однозначно ні — 2,6%;

важко відповісти — 8,4%.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України).

Нагадаємо, авторка програми "Лінгвоцид" Валентина Мержієвська розповіла "Телеграфу", що росіян найбільше дратує окремішність українців, і мова — спосіб її підживлювати.