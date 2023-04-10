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"А ср*в пес по твоїй морді": українці розповіли, що казали їхні бабусі, коли сердилися (опитування)

Автор
Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
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Бабусі вміли дуже цікаво лаятися Новина оновлена 10 квітня 2023, 19:51
Бабусі вміли дуже цікаво лаятися. Фото Колаж "Телеграфу"

Люди пригадали фірмові вислови своїх бабусь

Українська мова багата не лише на гарні слова, але й на лайливі вирази. Однак на відміну від сумнозвісної російської лайки — українська вигадлива і не ображає та принижує такий прекрасний процес, як заняття коханням.

Особливо цікавою вона була у давнину та досі присутня у старшого покоління. Окрім відомого "трясця твоїй матері" наші дідусі та бабусі послуговувалися ще багатьма цікавими висловами, сенс яких зараз зрозумілий далеко не всім.

Своїми спогадами українці поділилися в опитування на сторінці "Новини 25/7". Допис зібрав понад 600 коментарів від людей з різних регіонів України, які пригадали, що казали їхні дідусі та бабусі, коли сердилися. Також у коментарях розкрили секрет, звідки пішло слово "Бабай".

Надія Борисенко: "Я багато часу з самого дитинства проводила у бабусі, і коли щось її засмучувало вона говорила "а ср*в пес твоїй морді". Пояснити вона не могла що це означає, але казала, що чула в дитинстві від своєї бабусі."

Ірина Савлєєва: "Я в дитинстві дуже погано їла. Тому коли у мами вривався терпець вона казала: Кров з мене пий!".

Таня Степаненко: "Мама говорила, коли питали, а що їсти, а вона: Ягли, щоб ви спать лягли". Тетяні відповіла інша підписниця, що її бабуся з Житомирщини теж так говорила. Виявилося, що у жінки мама теж із Житомирщини. Як ще одна коментаторка Яна Козубенко, в Польщі ягляна крупа — це наше пшоно, ягляна каша — пшоняна каша. Її мати теж послуговувалася цим колоритним висловом.

Ірма Долле: "Хай йому Грець: увірвався терпець!". Інша підписниця відповіла Ірмі, що її бабуся теж так казала. Взагалі з "Грецем" в українців багато варіацій.

Людмила Стрижка: "Моя бабуся, коли щось нашкодили, говорила; "Ах Ви гузнянки бiсовi".

Катя Пех: "Коли я без дозволу в дитинстві тікала на ставок услід бабуся кричала: "Якщо втопишся, додому не приходь". Інші люди кажуть, що у них бабусі та мами теж так говорили.

Також предки казали до дітей. "Вилазьте з води, бо верба на спині виросте", — говорить Олена Литвиненко. Іншим варіантом цього вислову було: "Верба в гузні виросте", — діляться коментатори.

Анатолій Іванов: "Коли я був малий і шкодний: З поля вітер, з ср*кі гості! Але не сварили, а так шуткуючи."

Татьяна Бабенко: "Моя бабуся, коли хтось із дітей не послухався, або показував свій характер завжди говорила: "Сняться комусь кислиці, та не знають проти чого.""

Світлана Іваненко: "Солом'яний парубок, золоту дівку бере".

Галя Тимощук: "Сім верст до небес і все лісом!"

Лідія Корніяченко: "Трясця твоїй матері" — це люта лайка давніх українців (зокрема моїх бабусі і дідуся)".

Любов Грабовенко: "А мені в дитинстві на моє "не хочу" відповідали: "То з'їж сраку сорочу". Досі згадую і сміюсь."

Валентина Єгорова: "Мій тато завжди примовляв своїй маленькій онуці: "На гарний шматочок — завжди знайдеться куточок…" і пригощав. Ці слова мені казала моя люба бабуся".

Віка Майба: "Поганому поросяті і в Петриківку холодно".

Ninok Ninok: Моя бабка (так ми називали нашу бабусю), казала: "Не мороч мені задньої пілки".

Світлана Єфремова: "Моя мама, коли не хоче сваритися, а її достають, то вона каже: "Нагадай козі про смерть, то буде мекати поки не здохне!!!".

Тетяна Кучмай: "Най тебе шлях поб'є".

Віолета Щербак: "Прабабуся говорила: "Щоб тебе грім побив!" — такий вислів був спрямований навіть на собаку, яка гавкала без перестану)."

Сергій Терник: "А моя бабуся діду говорила: "А най би тебе шлях ясний трафив".

Олександра Пановик: Бабця казала, якщо щось зле: "А най його качка копне‘‘.

Ольга Захарченко: "Бабуся казали: "Якщо зробиш шкоду, то мама парла дасть", або як в хаті не прибрано зранку, то казала що: "Як мамай пройшов ''.

Людмила Петрик: "Воно тобі треба, як корові сідло", "Якщо собака десь далеко побіг, то вже Керч минає.""

Оксана Рябчич: "Моя бабуся коли сердилася на мене, то казала:"Ах ти ж! Нас*ру в ковбик твоїй матері!!!""

Tania Tania: "Моя казала: "Розум, розум, а подушне віддай". Або ще таке: "Ти її с*ри в вічі, а вона каже дощ іде", "Любить убрану полюбить і вср*ну".

Ірина Сергієнко-Хлистуненко: "Воно йому треба, як собаці п'ята лапа."

Tania Savchenko: "Їдять його мухи з комарями".

Іра Морозова: "Йосип тебе б любив".

Elena Ohdanska: "Йосип драний (ніяк не можу зрозуміти, як це).

Хельга Ббалла: "Як не хотіла спати, вередувала, то бабуся казала: "Швидше закривай оченята, а то прийде Бабай злий". Вже дорослій мені пояснила, що це з татарського "злий дідуган"."

Нагадаємо, що всесвітньовідомим українським висловом стали слова українських прикордонників "Русскій воєнний корабль, іді на х*й". Герої сказали їх у відповідь на пропозицію здатися. До слова, завдяки тому, що цей вислів використала "Укрпошта" у своїх марках, а також інші патріотичні ідеї та меми, компанії вдалося заробити чималі кошти у порівнянні з мирним часом.

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#Опитування #Гумор #Нецензурна лайка #Лайка #Матюки