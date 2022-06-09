"Вср*вся тай криво!": як матюкаються справжні українці

Список добірної автентичної української лайки на всі випадки життя у матеріалі "Телеграф"

Фразу "Російський військовий корабель, йди нах*й!" знають навіть маленькі діти, і не тільки в Україні. Відколи 24 лютого 2022 року росія вторглася в Україну, ми матюкаємося практично цілодобово. Деякі психологи впевнені, що коли ми перебуваємо у сильному стресі, матюкатися можна на здоров’я. У такій ситуації, як зараз, не обійтися без лайки.

Більшість матюків, якими користуються українці, прийшли до нас з росії, передає ipress.ua. Російські матюки мають яскраво виражений відгенітальний і сексоцентричний характер. У основі секс, слова пов’язані з назвами геніталій. Використання таких слів не тільки робить мову брудною та грубою, а й принижує сам секс, робить його чимось ганебним.

Чому росії не виграти війну проти України?

Українські матюки пов’язані з актом дефекації та продуктом цього акту. Якщо вам потрібно дати коротку та високоемоційну оцінку будь-якої людини, предмета, ситуації або процесу, вживайте слова: "гімно", "гімно собаче", "срака, гімнюк" ("гімнючка"), "засранець" ("засранка"), "серун" ("серуха"), "дристун", бздун ("бздюха").

Дорогі читачі, пам’ятайте, що ніщо так не знімає стрес, як здорова лайка!

Лайливі вирази: А добра б тобі не було… А щоб в тебе пір'я в роті поросло… Трясця твоїй матері…(трясця — це лихоманка, хворобливий стан, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод) Ти нечиста сило… А щоб швидкою Настею тут тебе зносило… А щоби нижче пояса зціпило за пупа… А щоби пуп той вилисів, як від маку ступа… А щоб тобі чорне було… А щоб тобі відмовили, як чогось попросиш… А щоб твоєю мордою просо молотили… А щоб твоя дружинонька з кумом повелася… А щоби твоя срака по шву розійшлася… А щоб ти щастя не знав… А щоб ти луснув… А щоб тобі заціпило… А щоб тобі повилазило… (вживається коли хтось чогось не бачить, або не побачив) А щоб тобі заклало… А щоб ти не діждав… А щоб ти всрався, як маленький був… А щоб вам пусто було… А щоб тебе підняло і гепнуло (вертіло)… А щоб тебе грім побив… А щоб тебе злидні обсіли… А щоб йому голова облізла… А щоб тебе Морана побила… А бодай тебе чорти вхопили… А щоб тобі добре було…(вживається і як лайка) А щоб ти здоровий був…(вживається і як лайка) А щоб ти падло дристало та й дристало… А шоб тобі булька з носа вискочила… А щоб тебе муха вбрикнула… А шоб тебе колька сколола… А щоб тобі курка на ногу наступила… А щоб вас лиха біда стороною обходила…(вживається і як лайка) А щоб тобі рачки лазити… А щоб ви згинули… А щоб ти скис! А щоб ти сказився!… Дурний як ціп… Стара кляча… Срав пес їхній матері… Най ті качка копне!… Всрався тай криво!… Кров би тебе нагла заллєла, сучий ти сину!… Дідька лисого тобі дам… Сто чортів в печінку… Іди до бісової матері… Бісовий син… Вражий син… Вражі діти… Бісова ковінька… Дурний тебе піп хрестив (Про "нерозумну людину")… Матері твоїй ковінька… Матері твоїй хиря… Дам по макітрі… Відвідаєш макогона… Бісова душа… Арештанська душа… Підла душа… Підлої матері син… Підлого стерва робота… Підлого сина (дочки) робота… Най би тебе пранці з'їли… Хай вам грець… Ти, гімно нероздушене! Просто вирази: (тут будемо наводити цікаві, на наш погляд, вирази): A, cобача кров! Дідька лисого… Дідько б його взяв (вхопив)! Де його чорти понесли? (вживаеться, як хтось кудись пішов, або десь забарився) Пан хоче мати чудову гаму кольорів на обличчі? Зацідить в зуби… За патли та в пику (потилицю)… Діждався сраної немочі… Морда — хоч пацюків бий… Морда — що й возом не об'їдеш… Стули пйльку… (теж саме, що й "закрий рота") Тю (тьху), на тебе! Чого балухи вилупив? (те саме, що й "чого дивишся?") Чого шкіришся? (те саме, що й "чого смієшся?") Одною сракою на два базари…(те саме, що й "сидіти на двох стільцях?") Срали-мазали…(те саме. що й "зробити щось абияк") Тиць моя радість…

Нагадаємо, що вираз "Російський військовий корабель, йди…" з’явився на початку війни, коли російський ракетний крейсер "Москва" вимагав від захисників острова Зміїний скласти зброю та здатися, на що був посланий за відомим напрямом. До речі, у квітні цей крейсер був уражений двома крилатими ракетами "Нептун" українського виробництва, росіянам врятувати судно не вдалося.

Додамо, що перша після війни поштова марка "Російський військовий корабель, йди…" вже стала легендою, при цьому поштові вироби розкуповуються миттєво, попри війну. Потім "Укрпошта" випустила марку "Російський військовий корабель…Всьо", яка також стала дуже популярною. На наступній марці від "Укрпошти" може з’явитись знаменитий пес Патрон.