"Вср*вся тай криво!": как матерятся настоящие украинцы

Список отборной аутентичной украинской брани на все случаи жизни в материале "Телеграф"

Фразу "Русский военный корабль, иди нах*й!" знают даже самые маленькие дети, и не только в Украине. С тех пор как 24 февраля 2022 году россия вторглась в Украину, мы материмся практически круглосуточно. Некоторые психологи уверены, что когда мы находимся в сильном стрессе — матерится можно на здоровье. В такой ситуации, как сейчас, не обойтись без ругани.

Большинство матерных слов, которыми пользуются украинцы, пришли к нам из россии, передает ipress.ua. Русские маты имеют ярко выраженный отгенитальный и сексоцентрический характер. В их основе секс, слова связаны с названиями гениталий. Использование таких слов не только делает речь грязной и грубой, но и принижает сам секс, делает его чем-то постыдным.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Украинские маты связаны с актом дефекации и продуктом этого акта. Если вам нужно дать краткую и высокоэмоциональную оценку какого-либо человека, предмета, ситуации или процесса, употребляйте слова: "гімно", "гімно собаче", "срака, гімнюк" ("гімнючка"), "засранець" ("засранка"), "серун" ("серуха"), "дристун", бздун ("бздюха").

Дорогие читатели, помните, что ничто так не снимает стресс, как здоровая брань!

Ругательные выражения: А добра б тобі не було… А щоб в тебе пір'я в роті поросло… Трясця твоїй матері…(трясця — це лихоманка, хворобливий стан, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод) Ти нечиста сило… А щоб швидкою Настею тут тебе зносило… А щоби нижче пояса зціпило за пупа… А щоби пуп той вилисів, як від маку ступа… А щоб тобі чорне було… А щоб тобі відмовили, як чогось попросиш… А щоб твоєю мордою просо молотили… А щоб твоя дружинонька з кумом повелася… А щоби твоя срака по шву розійшлася… А щоб ти щастя не знав… А щоб ти луснув… А щоб тобі заціпило… А щоб тобі повилазило… (вживається коли хтось чогось не бачить, або не побачив) А щоб тобі заклало… А щоб ти не діждав… А щоб ти всрався, як маленький був… А щоб вам пусто було… А щоб тебе підняло і гепнуло (вертіло)… А щоб тебе грім побив… А щоб тебе злидні обсіли… А щоб йому голова облізла… А щоб тебе Морана побила… А бодай тебе чорти вхопили… А щоб тобі добре було…(вживається і як лайка) А щоб ти здоровий був…(вживається і як лайка) А щоб ти падло дристало та й дристало… А шоб тобі булька з носа вискочила… А щоб тебе муха вбрикнула… А шоб тебе колька сколола… А щоб тобі курка на ногу наступила… А щоб вас лиха біда стороною обходила…(вживається і як лайка) А щоб тобі рачки лазити… А щоб ви згинули… А щоб ти скис! А щоб ти сказився!… Дурний як ціп… Стара кляча… Срав пес їхній матері… Най ті качка копне!… Всрався тай криво!… Кров би тебе нагла заллєла, сучий ти сину!… Дідька лисого тобі дам… Сто чортів в печінку… Іди до бісової матері… Бісовий син… Вражий син… Вражі діти… Бісова ковінька… Дурний тебе піп хрестив (Про "нерозумну людину")… Матері твоїй ковінька… Матері твоїй хиря… Дам по макітрі… Відвідаєш макогона… Бісова душа… Арештанська душа… Підла душа… Підлої матері син… Підлого стерва робота… Підлого сина (дочки) робота… Най би тебе пранці з'їли… Хай вам грець… Ти, гімно нероздушене! Просто выражения: (тут будемо наводити цікаві, на наш погляд, вирази): A, cобача кров! Дідька лисого… Дідько б його взяв (вхопив)! Де його чорти понесли? (вживаеться, як хтось кудись пішов, або десь забарився) Пан хоче мати чудову гаму кольорів на обличчі? Зацідить в зуби… За патли та в пику (потилицю)… Діждався сраної немочі… Морда — хоч пацюків бий… Морда — що й возом не об'їдеш… Стули пйльку… (теж саме, що й "закрий рота") Тю (тьху), на тебе! Чого балухи вилупив? (те саме, що й "чого дивишся?") Чого шкіришся? (те саме, що й "чого смієшся?") Одною сракою на два базари…(те саме, що й "сидіти на двох стільцях?") Срали-мазали…(те саме. що й "зробити щось абияк") Тиць моя радість…

Напомним, что выражение "Русский военный корабль, иди …" появилось в начале войны, когда российский ракетный крейсер "Москва" потребовал от защитников острова Змеиный сложить оружие и сдаться, на что был послан по известному направлению. К слову, в апреле этот крейсер был поражен двумя крылатыми ракетами "Нептун" украинского производства, россиянам спасти судно не удалось.

Добавим, что первая после войны почтовая марка "Русский военный корабль, иди…" уже стала легендой, при этом почтовые изделия раскупаются мгновенно, несмотря на войну. Затем "Укрпочта" выпустила марку "Русский военный корабль…Всьо", которая также стала очень популярной. На следующей марке от "Укрпочты" может появиться знаменитый пес Патрон.