Податкова інспекція попереджає: не в грошах щастя! Кумедні анекдоти, які точно посміхнуть

Підбадьорюємо себе і оточуючих не лише прикольними анекдотами про невдачі окупантів. Щороку 18 березня в Україні відзначається професійне свято працівників податкової служби, тому "Телеграф" не міг оминути цю подію стороною.

Цього дня ми публікуємо добірку найкращих анекдотів та жартів про податківців та податкову службу, яка підніме настрій усім нашим читачам. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!

На сайті податкової відкрився продаж амулетів, які захищають бізнесменів від несподіваних перевірок.

Високий рівень IQ ще не означає, що ви самостійно зможете від початку до кінця заповнити податкову декларацію…

Єдине, що я отримую за сплату податків, це те, що мене не садять у в’язницю за несплату податків.

- Чим ви поясните, що не вказали в податковій декларації 17 об’єктів нерухомості за кордоном? - Скромністю.

- Тебе можна привітати? З червоним дипломом тебе точно взяли на посаду податкового інспектора. - Ні, я завалив співбесіду. Причому зрізався вже на першому питанні. - Якому? - Мене запитали: чи мучив я у дитинстві кішок? І я, дурень, відповів: "Звичайно, ні".

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про сантехніків.