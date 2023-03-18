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Налоговая инспекция предупреждает: не в деньгах счастье! Забавные анекдоты, которые точно улыбнут

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
golovbukh.ua

Отличная подборка шуток к празднику налоговиков

Подбадриваем себя и окружающих не только прикольными анекдотами о неудачах оккупантов. Ежегодно 18 марта в Украине отмечается профессиональный праздник сотрудников налоговой службы, поэтому "Телеграф" не мог обойти это событие стороной.

В этот день мы публикуем подборку самых лучших анекдотов и шуток о налоговиках и налоговой службе, которая поднимет настроение всем нашим читателям. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!

На сайте налоговой открылась продажа амулетов, ограждающих бизнесменов от неожиданных проверок.

анекдот про налоги

Высокий уровень IQ еще не означает, что вы самостоятельно сможете от начала до конца заполнить налоговую декларацию…

анекдот про налоговую

Единственное, что я получаю за уплату налогов — это то, что меня не сажают в тюрьму за неуплату налогов.

шутка про налоговую

— Чем вы объясните то, что не указали в налоговой декларации 17 объектов недвижимости за рубежом?

— Скромностью.

шутка про налог

— Тебя можно поздравить? Уж с красным-то дипломом тебя наверняка взяли на должность налогового инспектора.

— Нет, я завалил собеседование. Причем срезался уже на первом вопросе.

— Каком?

— Меня спросили: мучил ли я в детстве кошек? И я, дурак, ответил: "Конечно, нет".

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о сантехниках.

Теги:
#Налоговики #Налоговая #Шутки #Юмор #Анекдоты