Налоговая инспекция предупреждает: не в деньгах счастье! Забавные анекдоты, которые точно улыбнут
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Подбадриваем себя и окружающих не только прикольными анекдотами о неудачах оккупантов. Ежегодно 18 марта в Украине отмечается профессиональный праздник сотрудников налоговой службы, поэтому "Телеграф" не мог обойти это событие стороной.
В этот день мы публикуем подборку самых лучших анекдотов и шуток о налоговиках и налоговой службе, которая поднимет настроение всем нашим читателям. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!
На сайте налоговой открылась продажа амулетов, ограждающих бизнесменов от неожиданных проверок.
Высокий уровень IQ еще не означает, что вы самостоятельно сможете от начала до конца заполнить налоговую декларацию…
Единственное, что я получаю за уплату налогов — это то, что меня не сажают в тюрьму за неуплату налогов.
— Чем вы объясните то, что не указали в налоговой декларации 17 объектов недвижимости за рубежом?
— Скромностью.
— Тебя можно поздравить? Уж с красным-то дипломом тебя наверняка взяли на должность налогового инспектора.
— Нет, я завалил собеседование. Причем срезался уже на первом вопросе.
— Каком?
— Меня спросили: мучил ли я в детстве кошек? И я, дурак, ответил: "Конечно, нет".
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о сантехниках.