Налоговая инспекция предупреждает: не в деньгах счастье! Забавные анекдоты, которые точно улыбнут

Подбадриваем себя и окружающих не только прикольными анекдотами о неудачах оккупантов. Ежегодно 18 марта в Украине отмечается профессиональный праздник сотрудников налоговой службы, поэтому "Телеграф" не мог обойти это событие стороной.

В этот день мы публикуем подборку самых лучших анекдотов и шуток о налоговиках и налоговой службе, которая поднимет настроение всем нашим читателям. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!

На сайте налоговой открылась продажа амулетов, ограждающих бизнесменов от неожиданных проверок.

Высокий уровень IQ еще не означает, что вы самостоятельно сможете от начала до конца заполнить налоговую декларацию…

Единственное, что я получаю за уплату налогов — это то, что меня не сажают в тюрьму за неуплату налогов.

— Чем вы объясните то, что не указали в налоговой декларации 17 объектов недвижимости за рубежом? — Скромностью.

— Тебя можно поздравить? Уж с красным-то дипломом тебя наверняка взяли на должность налогового инспектора. — Нет, я завалил собеседование. Причем срезался уже на первом вопросе. — Каком? — Меня спросили: мучил ли я в детстве кошек? И я, дурак, ответил: "Конечно, нет".

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о сантехниках.