Требуется сантехник, у которого руки растут хотя бы из коленок: очень смешные шутки дня
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Предлагаем сегодня улыбнуться шуткам про сантехников, тем более 11 марта в мире отмечается их профессиональный праздник.
В честь этого события "Телеграф" собрал подборку уморительных анекдотов, которые заставят посмеяться и подарят хорошее настроение!
Как не стать жертвой мошенника, гражданам на заметку.
Если вы приглашаете к себе домой сантехника для проведения каких-то сантехнических работ, внимательно следите за тем, что он говорит!
Если после осмотра он не произносит слов в стиле: "Какой мудак у вас тут так нафигачил?", — гоните его в шею! Это не настоящий мастер!
Начальник сантехников — своим подчиненным:
— Чтобы в затопленном подвале к вечеру было сухо, как у вас с утра во рту.
Жена сантехника Петренко в течение месяца не могла допроситься мужа починить кран в кухне. Пришлось вызывать официально…
Сантехник, поглядев, как его жена меняет ребенку подгузник, говорит:
— Напрасные старания. Как профессионал говорю, сколько протечку тряпками не обматывай, не поможет.
— Почему я должен разгребать ваше дерьмо?! Сами об**рались — сами выкручивайтесь!
— Странный вы какой-то сантехник…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об аптеке и фармацевтах.