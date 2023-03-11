Требуется сантехник, у которого руки растут хотя бы из коленок: очень смешные шутки дня

Предлагаем сегодня улыбнуться шуткам про сантехников, тем более 11 марта в мире отмечается их профессиональный праздник.

В честь этого события "Телеграф" собрал подборку уморительных анекдотов, которые заставят посмеяться и подарят хорошее настроение!

Как не стать жертвой мошенника, гражданам на заметку. Если вы приглашаете к себе домой сантехника для проведения каких-то сантехнических работ, внимательно следите за тем, что он говорит! Если после осмотра он не произносит слов в стиле: "Какой мудак у вас тут так нафигачил?", — гоните его в шею! Это не настоящий мастер!

Начальник сантехников — своим подчиненным: — Чтобы в затопленном подвале к вечеру было сухо, как у вас с утра во рту.

Жена сантехника Петренко в течение месяца не могла допроситься мужа починить кран в кухне. Пришлось вызывать официально…

Сантехник, поглядев, как его жена меняет ребенку подгузник, говорит: — Напрасные старания. Как профессионал говорю, сколько протечку тряпками не обматывай, не поможет.

— Почему я должен разгребать ваше дерьмо?! Сами об**рались — сами выкручивайтесь! — Странный вы какой-то сантехник…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об аптеке и фармацевтах.