Укр

Требуется сантехник, у которого руки растут хотя бы из коленок: очень смешные шутки дня

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
fikiwiki.com

Ежегодно Международный день сантехника отмечается 11 марта

Предлагаем сегодня улыбнуться шуткам про сантехников, тем более 11 марта в мире отмечается их профессиональный праздник.

В честь этого события "Телеграф" собрал подборку уморительных анекдотов, которые заставят посмеяться и подарят хорошее настроение!

Как не стать жертвой мошенника, гражданам на заметку.

Если вы приглашаете к себе домой сантехника для проведения каких-то сантехнических работ, внимательно следите за тем, что он говорит!

Если после осмотра он не произносит слов в стиле: "Какой мудак у вас тут так нафигачил?", — гоните его в шею! Это не настоящий мастер!

шутка про сантехника

Начальник сантехников — своим подчиненным:

— Чтобы в затопленном подвале к вечеру было сухо, как у вас с утра во рту.

анекдот про сантехника в немецком фильме

Жена сантехника Петренко в течение месяца не могла допроситься мужа починить кран в кухне. Пришлось вызывать официально…

анекдот про заначку сантехника

Сантехник, поглядев, как его жена меняет ребенку подгузник, говорит:

— Напрасные старания. Как профессионал говорю, сколько протечку тряпками не обматывай, не поможет.

анекдот про сантехника

— Почему я должен разгребать ваше дерьмо?! Сами об**рались — сами выкручивайтесь!

— Странный вы какой-то сантехник…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об аптеке и фармацевтах.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты #Сантехники