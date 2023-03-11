Потрібен сантехнік, у якого руки ростуть хоча б з колін: дуже смішні жарти дня
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Пропонуємо сьогодні посміхнутися жартам про сантехніків, тим паче 11 березня у світі відзначається їхнє професійне свято.
На честь цієї події "Телеграф" зібрав добірку кумедних анекдотів, які змусять посміятися і подарують гарний настрій!
Як не стати жертвою шахрая, громадянам на замітку.
Якщо ви запрошуєте до себе додому сантехніка для проведення якихось сантехнічних робіт, уважно стежте за тим, що він каже!
Якщо після огляду він не вимовляє слів у стилі: "Який мудак у вас тут так нафігачив?", — женіть його в шию! Це не справжній майстер!
Начальник сантехніків – своїм підлеглим:
— Щоб у затопленому підвалі надвечір було сухо, як у вас зранку в роті.
Дружина сантехніка Петренка протягом місяця не могла допроситись чоловіка полагодити кран на кухні. Довелося викликати офіційно...
Сантехнік, подивившись, як його дружина змінює дитині підгузник, каже:
- Марні старання. Як професіонал кажу, скільки протікання ганчірками не обмотуй, не допоможе.
— Чому я маю розгрібати ваше лайно?! Самі об**рались — самі викручуйтесь!
— Дивний ви якийсь сантехнік…
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про аптеку та фармацевтів.