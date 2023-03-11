Потрібен сантехнік, у якого руки ростуть хоча б з колін: дуже смішні жарти дня

Як не стати жертвою шахрая, громадянам на замітку.

Якщо ви запрошуєте до себе додому сантехніка для проведення якихось сантехнічних робіт, уважно стежте за тим, що він каже!

Якщо після огляду він не вимовляє слів у стилі: "Який мудак у вас тут так нафігачив?", — женіть його в шию! Це не справжній майстер!