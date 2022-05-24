У консерваторії сантехнік упустив на ногу раковину і взяв найчистіше "ля": свіжі жарти, які посміхнуть
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 22
Гумор — це надійний щит для мозку і хороший спосіб трохи відволіктися від поганих новин. Попри те, що більшість жартів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.
У такий непростий час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам, зібравши прикольні анекдоти про сантехніків.
Сантехнік Сидоренко моментально змінив сексуальну орієнтацію в очах товаришів, упустивши і розбивши єдину пляшку горілки.
Дзвінок у двері. Жінка дивиться в око — за дверима стоїть незнайомий чоловік.
- Ви хто? — запитує вона.
- Сантехнік.
- А чому так пізно?
- А я з ночівлею.
Приходить сантехнік на виклик. Щось там поміняв, прикрутив, підтягнув і каже господареві:
- Все готово, з вас 300 грн.
- 300 грн? За 5 хвилин роботи? Я ось дипломований лікар-стоматолог, і то 300 грн за 5 хвилин не отримую!
- Ну це нормально. Я колись нейрохірургом був, теж стільки не заробляв!
Сантехнік полагодив змішувач у квартирі самотньої домогосподині і вже збирався йти, але проти сценарію німецького фільму не попреш.
- Найшвидше еволюціонують сантехніки. Кожен сантехнік, що приходить, розумніший за попереднього. Практично завжди звучить фраза:
- "Що за ідіот вам це робив".
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про стоматологів.