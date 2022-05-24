Укр

В консерватории сантехник уронил на ногу раковину и взял самое чистое "ля": свежие шутки, которые улыбнут

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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В консерватории сантехник уронил на ногу раковину и взял самое чистое "ля": свежие шутки, которые улыбнут Новость обновлена 24 мая 2022, 20:58

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Юмор — это надежный щит для мозга и хороший способ немного отвлечься от плохих новостей. Несмотря на то, что большинство шуток сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.

В столь непростое время "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям, собрав прикольные анекдоты про сантехников.

Сантехник Сидоренко моментально сменил сексуальную ориентацию в глазах товарищей, уронив и разбив единственную бутылку водки.

Звонок в дверь. Женщина смотрит в глазок — за дверью стоит незнакомый мужчина.

— Вы кто? — спрашивает она.

— Сантехник.

— А почему так поздно?

— А я с ночёвкой.

Приходит сантехник по вызову. Чего-то там поменял, прикрутил, подтянул и говорит хозяину:

- Всё готово, с вас 300 грн.

- 300 грн? За 5 минут работы?! Я вот дипломированный врач-стоматолог, и то 300 грн за 5 минут не получаю!

- Ну, это нормально. Я когда нейрохирургом был, тоже столько не зарабатывал!

Сантехник починил смеситель в квартире одинокой домохозяйки и уже собирался уходить, но против сценария немецкого фильма не попрёшь.

- Быстрее всех эволюционируют сантехники. Каждый приходящий сантехник умнее предыдущего. Практически всегда звучит фраза:

- "Что за идиот вам это делал".

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о стоматологах.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты #Сантехники