В консерватории сантехник уронил на ногу раковину и взял самое чистое "ля": свежие шутки, которые улыбнут
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Юмор — это надежный щит для мозга и хороший способ немного отвлечься от плохих новостей. Несмотря на то, что большинство шуток сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.
В столь непростое время "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям, собрав прикольные анекдоты про сантехников.
Сантехник Сидоренко моментально сменил сексуальную ориентацию в глазах товарищей, уронив и разбив единственную бутылку водки.
Звонок в дверь. Женщина смотрит в глазок — за дверью стоит незнакомый мужчина.
— Вы кто? — спрашивает она.
— Сантехник.
— А почему так поздно?
— А я с ночёвкой.
Приходит сантехник по вызову. Чего-то там поменял, прикрутил, подтянул и говорит хозяину:
- Всё готово, с вас 300 грн.
- 300 грн? За 5 минут работы?! Я вот дипломированный врач-стоматолог, и то 300 грн за 5 минут не получаю!
- Ну, это нормально. Я когда нейрохирургом был, тоже столько не зарабатывал!
Сантехник починил смеситель в квартире одинокой домохозяйки и уже собирался уходить, но против сценария немецкого фильма не попрёшь.
- Быстрее всех эволюционируют сантехники. Каждый приходящий сантехник умнее предыдущего. Практически всегда звучит фраза:
- "Что за идиот вам это делал".
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о стоматологах.