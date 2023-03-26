"А кіко зараз годин?": перехід на літній час в Україні спровокував хвилю жартів та мемів

Для багатьох людей перехід на літній час став справжньою несподіванкою попри те, що ця подія є традиційною для нашої країни

У ніч із 25 на 26 березня Україна офіційна перейшла на літній час. Громадяни мали перевести свої годинники на годину вперед о третій ночі. Попри те, що тема доволі активно обговорювалася в інтернеті, для багатьох людей це стало справжньою несподіванкою. Саме тому не дивно, що із самого ранку почалося продукування жартів та веселих мемів, якими українці реагують на переведення годинників.

"Телеграф" полистав сторінки соцмереж і зібрав для вас найкращі реакції від співвітчизників. Зазначимо, що більшість героїв фотожаб — це котики, що вкотре підтверджує любов нашої нації до пухнастих улюбленців.

Цікаво, що більшість українців вельми негативно ставляться до ініціативи переходу із зимового на літній час і навпаки. Саме тому чимало жартів стосуються недостачі сну, не кращого самопочуття через нерозуміння подій дня тощо.

Однак є й ті, хто виграв від переведення годинників на годину вперед.

Чимало користувачів мережі висловлюють своє ставлення до переходу України на літній час не лише за допомогою візуальних зображень.

А щоб у вас не було проблем, як у героя останнього твіту, рекомендуємо перевірити власні механічні годинники та гаджети на відповідність реальному часу. Це можна зробити на спеціальному сайті, який показує актуальний і точний час по Києву.

Якщо у вас є проблеми із автоматичним переведенням годинників на телефоні чи ноутбуці, "Телеграф" має кілька порад, котрі допоможуть це зробити власноруч.

Також ми писали, яким чином можна зменшити негативний вплив процесу зміни "часового поясу" на власне здоров'я.