Укр

"А кико сейчас часов?": переход на летнее время в Украине спровоцировал волну шуток и мемов

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Многие украинцы сегодня, как этот рыжий кот, — удивлены переводом часов Новость обновлена 26 марта 2023, 09:37
Многие украинцы сегодня, как этот рыжий кот, — удивлены переводом часов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Для многих людей переход на летнее время стал настоящей неожиданностью, несмотря на то, что это событие является традиционным для нашей страны.

В ночь с 25 на 26 марта Украина официальная перешла на летнее время. Граждане должны были перевести свои часы в час вперед в три ночи. Несмотря на то, что тема достаточно активно обсуждалась в интернете, для многих людей это стало настоящей неожиданностью. Именно поэтому не удивительно, что с самого утра началось продуцирование шуток и веселых мемей, которыми украинцы реагируют на перевод часов.

"Телеграф" полистал страницы соцсетей и собрал для вас самые лучшие реакции от соотечественников. Отметим, что большинство героев фотожаб — это котики, что снова подтверждает огромную любовь нашей нации к пушистым любимцам.

Интересно, что большинство украинцев весьма негативно относятся к инициативе перехода с зимнего на летнее время и наоборот. Именно поэтому многие шутки касаются недостатка сна, не лучшего самочувствия из-за непонимания событий дня и т.д.

Перевод часов на летнее время 2023 мем
Перевод часов на летнее время 2023 мем
Перевод часов на летнее время 2023 мем
Перевод часов на летнее время 2023 мем
Перевод часов на летнее время 2023 мем

Однако есть и те, кто выиграл от перевода часов на час вперед.

Переход на летнее время 2023 мем

Многие пользователи сети выражают свое отношение к переходу Украины на летнее время не только с помощью визуальных изображений.

Переход на летнее время 2023 мем
Переход на летнее время 2023 мем

А чтобы у вас не было проблем, как у героя последнего твита, рекомендуем проверить свои механические часы и гаджеты на соответствие реальному времени. Это можно сделать на специальном сайте, показывающем актуальное и точное время по Киеву.

Если у вас есть проблемы с автоматическим переводом часов на телефоне или ноутбуке, у "Телеграфа" есть несколько советов, которые помогут это сделать собственноручно.

Также мы писали, каким образом можно уменьшить негативное влияние процесса смены "часового пояса" на собственное здоровье.

Теги:
#Шутки #Перевод часов #Летнее время #Мемы #Переход на летнее время