"А кико сейчас часов?": переход на летнее время в Украине спровоцировал волну шуток и мемов

Для многих людей переход на летнее время стал настоящей неожиданностью, несмотря на то, что это событие является традиционным для нашей страны.

В ночь с 25 на 26 марта Украина официальная перешла на летнее время. Граждане должны были перевести свои часы в час вперед в три ночи. Несмотря на то, что тема достаточно активно обсуждалась в интернете, для многих людей это стало настоящей неожиданностью. Именно поэтому не удивительно, что с самого утра началось продуцирование шуток и веселых мемей, которыми украинцы реагируют на перевод часов.

"Телеграф" полистал страницы соцсетей и собрал для вас самые лучшие реакции от соотечественников. Отметим, что большинство героев фотожаб — это котики, что снова подтверждает огромную любовь нашей нации к пушистым любимцам.

Интересно, что большинство украинцев весьма негативно относятся к инициативе перехода с зимнего на летнее время и наоборот. Именно поэтому многие шутки касаются недостатка сна, не лучшего самочувствия из-за непонимания событий дня и т.д.

Однако есть и те, кто выиграл от перевода часов на час вперед.

Многие пользователи сети выражают свое отношение к переходу Украины на летнее время не только с помощью визуальных изображений.

А чтобы у вас не было проблем, как у героя последнего твита, рекомендуем проверить свои механические часы и гаджеты на соответствие реальному времени. Это можно сделать на специальном сайте, показывающем актуальное и точное время по Киеву.

Если у вас есть проблемы с автоматическим переводом часов на телефоне или ноутбуке, у "Телеграфа" есть несколько советов, которые помогут это сделать собственноручно.

Также мы писали, каким образом можно уменьшить негативное влияние процесса смены "часового пояса" на собственное здоровье.