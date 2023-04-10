Люди вспомнили фирменные изречения своих бабушек

Украинский язык богат не только красивыми словами, но и ругательными выражениями. Однако в отличие от печально известной российской брани — украинская вычурная и не оскорбляет и унижает такой прекрасный процесс, как занятие любовью.

Особенно интересна она была в древности и до сих пор присутствует у старшего поколения. Кроме известного "тряска твоей матери" наши дедушки и бабушки пользовались еще многими интересными изречениями, смысл которых сейчас понятен далеко не всем.

Своими воспоминаниями украинцы поделились в опросе на странице "Новости 25/7". Сообщение собрало более 600 комментариев от людей из разных регионов Украины, которые вспомнили, что говорили их дедушки и бабушки, когда сердились. Также в комментариях раскрыли секрет, откуда пошло слово "Бабай".

Надежда Борисенко: "Я много времени с самого детства проводила у бабушки, и когда что-то ее огорчало она говорила "а ср*л пес твоей морде" . Объяснить она не могла что это значит, но говорила, что слышала в детстве от своей бабушки. "

Ирина Савлеева: "Я в детстве очень плохо ела. Поэтому когда у мамы врывалось терпение она говорила: Кровь из меня пей!" .

Таня Степаненко: "Мама говорила, когда спрашивали, а что есть, а она: Яглы, чтобы вы спать легли ". Татьяне ответила другая подписница, что ее бабушка из Житомирщины тоже так говорила. Оказалось, что у женщины мама тоже из Житомирской области. Как рассказал еще один комментатор Яна Козубенко, в Польше ягляная крупа — это наше пшено, ягляная каша — пшенная каша. Ее мать тоже пользовалась этим колоритным изречением.

Ирма Долле: " Пусть ему Грец: лопнуло терпение! ". Другая подписница ответила Ирме, что ее бабушка тоже так говорила. Вообще с "Грецем" у украинцев много вариаций.

Людмила Стрижко: "Моя бабушка, когда что-то навредили, говорила; "Ах Вы гузнянки бесовые ".

Катя Пех: "Когда я без разрешения в детстве убегала на пруд вслед бабушка кричала: "Если утонешь, домой не приходи ". Другие люди говорят, что у них бабушки и мамы тоже так говорили.

Также предки говорили детям. " Вылезайте из воды, потому что ива на спине вырастет ", — говорит Елена Литвиненко. Другим вариантом этого выражения было: "Ива в гузне вырастет", — делятся комментаторы.

Анатолий Иванов: "Когда я был мал и вреден: С поля ветер, со ср*ки гости! Но не ругали, а так шутя."

Татьяна Бабенко: "Моя бабушка, когда кто-то из детей не послушался, или показывал свой характер, всегда говорила: "Снятся кому-то кислицы, но не знают против чего."

Светлана Иваненко: "Соломенный парень, золотую девку берет".

Галя Тимощук: "Семь верст к небесам и все лесом!"

Лидия Корнияченко:"Трясця твоей матери" - это яростная брань древних украинцев (в том числе моих бабушки и дедушки)".

Любовь Грабовенко: "А мне в детстве на мое "не хочу" отвечали: "Так съешь сороку сорока". До сих пор вспоминаю и смеюсь."

Валентина Егорова: "Мой папа всегда приговаривал своей маленькой внучке: "На хороший кусочек — всегда найдется уголочек…" и угощал. Эти слова мне говорила моя дорогая бабушка".

Вика Майба: "Плохому поросенку и в Петриковке холодно".

Ninok Ninok: Моя бабка (так мы называли нашу бабушку), говорила:"Не морочь мне задней пилки".

Светлана Ефремова: "Моя мама, когда не хочет ссориться, а ее достают, она говорит: "Напомни козе о смерти, то будет мекать пока не сдохнет!!!" .

Татьяна Кучмай: "Для тебя путь побьет".

Виолетта Щербак: "Прабабуся говорила: "Чтобы тебя гром побил!" — такое выражение было направлено даже на собаку, которая лаяла без перестания)."

Сергей Терник: "А моя бабушка деду говорила: "А будь тебя путь ясный трафил".

Александра Пановик: Бабушка говорила, если что-то плохое: "А найди его утка копнет".

Ольга Захарченко: "Бабушка говорили: "Если нанесешь вред, то мама парла даст" , или как в доме не убрано утром, то говорила что: "Как мамай прошел ’’.

Людмила Петрик: "Оно тебе нужно, как корове седло", "Если собака где-то далеко побежала, то уже Керчь проходит."

Оксана Рябчич: "Моя бабушка когда сердилась на меня, то говорила: "Ах ты же! Нас*ру в ковбик твоей матери!!!""

Tania Tania: "Моя говорила: "Ум, ум, а подушное отдай". Или еще такое: "Ты ее с*ри в глаза, а она говорит - дождь идет", "Любит убранную полюбит и вср*ную".

Ирина Сергиенко-Хлыстуненко:"Оно ему нужно, как собаке пятая лапа."

Tania Savchenko: "Едят его мухи с комарями"

Ира Морозова: "Иосиф тебя любил ".

Elena Ohdanska: "Иосиф драный (не могу понять, как это).

Хельга Ббалла: "Как не хотела спать, капризничала, то бабушка говорила: " Скорее закрывай глазки, а то придет Бабай злой ". Уже взрослый мне объяснила, что это из татарского "злой дедуля"."

Напомним, что всемирно известным украинским изречением стали слова украинских пограничников "Русский военный корабль, иди на х*й". Герои сказали их в ответ на предложение сдаться. Кстати, благодаря тому, что это выражение использовала "Укрпочта" в своих марках, а также другие патриотические идеи и мемы, компании удалось заработать немалые средства по сравнению с мирным временем.