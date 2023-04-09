Уже с утра чего-то хочется… Боюсь, добром это не кончится…: забавные шутки о доброте в этом мире

Когда человек смеется, он становится добрее

В это воскресенье, 9 апреля, в мире отмечается праздник — День добрых дел. Мы не смогли пройти мимо этого события, и приготовили подборку анекдотов, которые точно заставят вас улыбнуться в этот светлый день.

"Телеграф" желает всем своим преданным читателям много улыбок и хорошего настроения, ведь только когда человек смеется — он становится добрее в этом непростом мире.

– Будьте добрее, когда это возможно. – А это возможно? – Это возможно всегда. Но, если не будете добрее, я вам ноздри порву и ноги переломаю, ясно?

– Ты такой добрый, заботливый, участливый к людям! – Да, меня с детства учили ценить биологический материал.

– Я, вообще-то, женщина добрая. Сегодня утром, например, одному нищему 10 долларов дала. – Ничего себе! 10 долларов! Интересно, что твой муж на это сказал? – Чего он мог сказать? Десятка – не деньги, но благодарил, конечно.

Если человек сделал тебе больно, не отвечай ему тем же. Сделай ему добро, а потом, когда его внимание притупится, огрей его сзади лопатой.

Есть во мне скрытые резервы доброты. Настолько скрытые, что до них только патологоанатом доберётся…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о здоровье. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!