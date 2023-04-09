Вже з ранку чогось хочеться… Боюся, добром це не скінчиться…: кумедні жарти про доброту у цьому світі

Коли людина сміється, вона стає добрішою

Цієї неділі, 9 квітня, у світі відзначається свято — День добрих справ. Ми не змогли пройти повз цю подію, і приготували добірку анекдотів, які точно змусять вас посміхнутися в цей світлий день.

"Телеграф" бажає всім своїм відданим читачам багато усмішок і гарного настрою, адже тільки коли людина сміється — вона стає добрішою в цьому непростому світі.

- Будьте добрішими, коли це можливо. - А це можливо? - Це можливо завжди. Але, якщо не будете добрішими, я вам ніздрі порву і ноги переламаю, ясно?

- Ти такий добрий, дбайливий, співчутливий до людей! - Так, мене з дитинства вчили цінувати біологічний матеріал.

- Я, взагалі-то, жінка добра. Сьогодні вранці, наприклад, одному жебраку 10 доларів дала. - Нічого собі! 10 доларів! Цікаво, що твій чоловік на це сказав? - Що він міг сказати? Десятка – не гроші, але дякував, звісно.

Якщо людина зробила тобі боляче, не відповідай їй тим самим. Зроби їй добро, а потім, коли її увага притупиться, пригрій її ззаду лопатою.

Є в мені приховані резерви доброти. Такі приховані, що до них тільки патологоанатом дістанеться…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про здоров’я. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!