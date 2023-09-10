"На жаль" чи "нажаль"? Як правильно писати за новим правописом

На жаль, не всі знають правильну відповідь

З кожним місяцем стає дедалі більше україномовних людей, проте це збільшує і кількість помилок — не всі одразу можуть розібратися у всіх тонкощах мови.

Одним із найпоширеніших питань є написання "на жаль" або "нажаль". Як писати правильно, розповідає Gosta Media.

Вперше написання "на жаль" зустрічалося ще 1929 року у словнику Голоскевича, проте це давнє вираження, яке досі не втратило своєї актуальності як у письмовій, так і в розмовній мові українців. Однак, досі не всі знають, як правильно писати його, — разом чи окремо.

Написання цього виразу базується на структурі прийменник + іменник. У новому українському правописі це питання не порушувалося, а значить, з його запровадженням нічого не змінилося, — "на жаль" завжди пишеться у два слова .

Оскільки часто в розмовній промові "на жаль" вимовляється швидко, деякі можуть думати, що воно і пишеться разом, в одне слово, проте це не так. Також може вводити в оману той факт, що в українській мові є низка слів, які починаються з префіксу "на-" ("назавжди", "напевно" тощо).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував список приголомшливих українських слів, які ви могли не знати, — вони можуть збільшити ваш словниковий запас.