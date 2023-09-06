Українська "Ґ": як не заплутатися з цією літерою та в яких словах її використовувати

Крім звичайно слів, цю літеру використовують також у деяких іноземних іменах та прізвищах

Наша рідна українська мова має у своєму алфавіті букву "Ґ", яка хоч і не так часто вживається в словах, але все ж таки слід знати, в яких випадках правильно використовувати саме її.

Конкретних правил вживання цієї літери немає, проте є конкретний набір слів, який варто запам’ятати, щоб під час розмови або під час письма не допустити помилки. Про це повідомляє сайт zno.if.ua.

Слід запам’ятати, що букву "Ґ", крім звичайних слів, використовують також у деяких іноземних іменах та прізвищах. Наприклад: "Гете", "Гарібальді". З літерою ґ пишуться українські прізвища, якщо вони вимовляються їх носіями.

Також важливо врахувати ще одне правило — при написанні іноземних слів українською мовою букві G відповідає "Ґ", а H — "Г".

У цій таблиці наведено далеко не всі слова в українській мові, в яких правильним буде використання саме Ґ. Однак у цьому списку ті слова, які найчастіше використовуються. Тому слід запам’ятати, як правильно їх писати, читати та вимовляти.

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