Украинская "Ґ": как не запутаться с с этой буквой и в каких словах ее использовать

Помимо обычно слов, эту букву используют также в некоторых иностранных именах и фамилиях

Наш родной украинский язык имеет в своем алфавите букву "Ґ", которая хоть и не так часто употребляется в словах, но все же следует знать, в каких случаях правильно использовать именно ее.

Конкретных правил употребления этой буквы нет, однако есть конкретный набор слов, который стоит запомнить, чтобы во время разговора или при письме не допустить ошибки. Об этом сообщается на сайте zno.if.ua.

Следует запомнить, что букву "Ґ", помимо обычных слов, используют также в некоторых иностранных именах и фамилиях. К примеру: "Ґете", "Ґарібальді". С буквой ґ пишутся украинские фамилии, если они произносятся их носителями.

Также важно учесть еще одно правило — при написании иностранных слов на украинском языке букве G соответствует "Ґ", а H — "Г".

В этой таблице приведены далеко не все слова в украинском языке, в которых правильным будет использование именно "Ґ". Однако в этом списке те слова, которые наиболее часто используются. Потому следует запомнить, как правильно их писать, читать и произносить.

Напомним, ранее глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак рассказал в интервью "Телеграфу", возможно ли образование в Украине на уровне западного.