"На жаль" или "нажаль"? Как правильно писать по новому правописанию

К сожалению, не все знают правильный ответ

С каждым месяцем становится все больше украиноговорящих людей, однако это повышает и число ошибок, — не все сразу могут разобраться во всех тонкостях языка.

Одним из самых распространенных вопросов является написание "на жаль" или "нажаль". Как писать правильно, рассказывает Gosta Media.

Впервые написание "на жаль" встречалось еще в 1929 году в словаре Голоскевича, однако это давнее выражение, до сих пор не утратившее свою актуальность как в письменной, так и в разговорной речи украинцев. Однако до сих пор не все знают, как правильно писать его, — вместе или отдельно.

Написание этого выражения базируется на структуре предлог + существительное. В новом украинском правописании этот вопрос не поднимался, а значит с его введением ничего не изменилось, — "на жаль" всегда пишется в два слова .

Поскольку часто в разговорной речи "на жаль" произносится быстро, некоторые могут думать, что оно и пишется вместе, в одно слово, однако это не так. Также может вводить в заблуждение тот факт, что в украинском языке есть ряд слов, которые начинаются с префикса "на-" ("назавжди", "напевно", и т.д.).

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал список потрясающих украинских слов, которые вы могли не знать, — они могут увеличить ваш словарный запас.