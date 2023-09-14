"На протязі дня", "приймати участь" та інші: 11 найпоширеніших лексичних помилок в українській мові
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Їх допускають дуже багато людей
З кожним місяцем стає дедалі більше україномовних людей. Але це неминуче підвищує і кількість помилок, адже нікому не під силу одразу збагнути всі тонкощі мови.
Але можна зробити свою вимову правильнішою, якщо зрозуміти і запам’ятати хоча б 11 найпоширеніших лексичних помилок, які називає Explainer.
Ось список помилкових висловів з поясненням, як вони мають звучати правильно:
- відкрити двері – відчинити двері;
- на протязі дня – протягом дня;
- приймати участь – брати участь;
- закрити очі – заплющити очі;
- на рахунок цього – щодо цього;
- вірне рішення – правильне рішення;
- оточуюче середовище – довкілля;
- здавати іспит – складати іспит;
- підводити підсумки – підбивати підсумки або підсумовувати;
- слідуюча зупинка – наступна зупинка;
- пам’ятник Т. Шевченка – пам’ятник Т. Шевченкові.
Якщо проаналізувати кожен із цих прикладів, стає зрозумілим, чому перший варіант неправильний, — і в більшості випадків це просто калька з російської мови, яку досить легко викорінити.
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