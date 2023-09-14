Рус

"На протязі дня", "приймати участь" та інші: 11 найпоширеніших лексичних помилок в українській мові

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Варто запам’ятати ці помилки, — і ваша українська стане чистішою та правильнішою
Варто запам’ятати ці помилки, — і ваша українська стане чистішою та правильнішою. Фото telegraf.com.ua

Їх допускають дуже багато людей

З кожним місяцем стає дедалі більше україномовних людей. Але це неминуче підвищує і кількість помилок, адже нікому не під силу одразу збагнути всі тонкощі мови.

Але можна зробити свою вимову правильнішою, якщо зрозуміти і запам’ятати хоча б 11 найпоширеніших лексичних помилок, які називає Explainer.

Ось список помилкових висловів з поясненням, як вони мають звучати правильно:

  1. відкрити двері – відчинити двері;
  2. на протязі дня – протягом дня;
  3. приймати участь – брати участь;
  4. закрити очі – заплющити очі;
  5. на рахунок цього – щодо цього;
  6. вірне рішення – правильне рішення;
  7. оточуюче середовище – довкілля;
  8. здавати іспит – складати іспит;
  9. підводити підсумки – підбивати підсумки або підсумовувати;
  10. слідуюча зупинка – наступна зупинка;
  11. пам’ятник Т. Шевченка – пам’ятник Т. Шевченкові.

Якщо проаналізувати кожен із цих прикладів, стає зрозумілим, чому перший варіант неправильний, — і в більшості випадків це просто калька з російської мови, яку досить легко викорінити.

Також вам може бути цікаво почитати:

Теги:
#Українська мова #Правила #Правопис