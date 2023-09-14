"На протязі дня", "приймати участь" та інші: 11 найпоширеніших лексичних помилок в українській мові

Їх допускають дуже багато людей

З кожним місяцем стає дедалі більше україномовних людей. Але це неминуче підвищує і кількість помилок, адже нікому не під силу одразу збагнути всі тонкощі мови.

Але можна зробити свою вимову правильнішою, якщо зрозуміти і запам’ятати хоча б 11 найпоширеніших лексичних помилок, які називає Explainer.

Ось список помилкових висловів з поясненням, як вони мають звучати правильно:

відкрити двері – відчинити двері; на протязі дня – протягом дня; приймати участь – брати участь; закрити очі – заплющити очі; на рахунок цього – щодо цього; вірне рішення – правильне рішення; оточуюче середовище – довкілля; здавати іспит – складати іспит; підводити підсумки – підбивати підсумки або підсумовувати; слідуюча зупинка – наступна зупинка; пам’ятник Т. Шевченка – пам’ятник Т. Шевченкові.

Якщо проаналізувати кожен із цих прикладів, стає зрозумілим, чому перший варіант неправильний, — і в більшості випадків це просто калька з російської мови, яку досить легко викорінити.

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