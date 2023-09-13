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"Пів години" чи "півгодини"? Як за новими правилами писати слова з "пів" українською

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Багато хто плутається, як писати "пів" зі словами
Багато хто плутається, як писати "пів" зі словами. Фото telegraf.com.ua

Пояснюємо, коли писати разом, коли окремо, і чи потрібні дефіси або апострофи

З кожним днем все більше людей вирішує розмовляти українською мовою. Але часто виникають складнощі з правилами написання тих чи інших слів.

Зокрема, дуже поширеними є помилки написання "пів" з іменниками. Як все ж таки писати правильно, розповідають на сайті "Мова – ДНК нації".

Нові правила українського правопису чітко кажуть: "пів" із іменниками у родовому відмінку завжди пишемо окремо. Для прикладу — пів години, пів листа, пів відра, пів міста, пів Києва, пів яблука, пів Європи.

Однак варто враховувати, якщо мова йде про щось цілісне і "пів" пишеться з іменниками в називному відмінку, то писати їх потрібно разом. Наприклад, це стосується таких слів як: півострів, півкуля, південь.

При зміні відмінка іменника може змінюватися написання слова, проте водночас може змінюватися і зміст. Приклад: пів аркуша — піваркуш, пів острова — півострів, півколо — пів кола.

Є просте правило, щоб перевірити, чи правильно ви написали слово з "пів" — якщо "пів" НЕ можна замінити на "половина", то писати потрібно разом. В решті випадків пишемо окремо.

Через апострофи та дефіси слова з "пів" не пишуться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно писати "на жаль" чи "нажаль", — це одна з дуже поширених помилок українців.

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#Українська мова #Правила #Правопис