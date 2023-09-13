"Пів години" или "півгодини"? Как по новым правилам писать слова с "пів" в украинском языке

Объясняем, когда писать слитно, когда раздельно, и нужны ли дефисы и апострофы

С каждым днем все больше людей принимает решение переходить на украинский язык. Но часто возникают сложности с правилами написания тех или иных слов.

В частности, очень распространенными являются ошибки написания "пів" с именами существительными. Как все же писать правильно, рассказывают на сайте "Мова – ДНК нації".

Новые правила украинского правописания четко говорят: "пів" с существительными в родительном падеже всегда пишем отдельно. Для примера, — пів години, пів аркуша, пів відра, пів міста, пів Києва, пів яблука, пів Європи.

Однако стоит учитывать, — если речь идет о чем-то цельном и "пів" пишется с существительными в именительном падеже , то писать их нужно слитно. Например, это касается таких слов как: півострів, півкуля, південь.

При изменении падежа имени существительного может меняться написание слова, однако вместе с тем может меняться и смысл. Пример: пів аркуша — піваркуш, пів острова — півострів, півколо — пів кола.

Есть простое правило, чтобы проверить, правильно ли вы написали слово с "пів", — если "пів" нельзя заменить на "половина", то писать нужно вместе. Во всех остальных случаях пишем отдельно.

Через апострофы и дефисы слова с "пів" не пишутся.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно писать "на жаль" или "нажаль", — это одна из очень распространенных ошибок украинцев.