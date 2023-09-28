Жодних "вішенок" і "маслят": як правильно називати гриби в українській мові

Багато хто допускається цих помилок

Разом з осінню прийшла нова грибна пора, на тлі чого нікому не завадить освіжити пам’ять, як правильно називаються популярні види грибів українською мовою.

Багато хто в розмові про них припускає кальку з російської мови, і з цим варто боротися. Як все ж таки правильно називати гриби в українській мові, розповідає освітній портал "Мова – ДНК нації".

Ось список найпопулярніших грибів і те, як вони називаються українською мовою:

не "вішенка", а "глива";

не "масльонок", а "маслюк";

"підосиновик", — "підосичник";

"шампіньйон", — "печериця";

"опьонок", — "опеньок";

"волнушка", — "вовнянка";

"підберезовик", — "підберезник".

При цьому зверніть увагу, що "рижик" та "лисичка" в українській мові називаються так само, як і в російській.

Варто зауважити, що також часто підосичники та маслюки називають "козар", а слово "шампіньйон" насправді є в українських словниках, проте експерти все одно рекомендують краще замінювати його словом "печериці".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати в українській мові дитячі речі, — багато хто не знає, що насправді слова "соска", "кроватка" та "коляска" краще викорінювати з української мови.