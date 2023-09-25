Забудьте слова "соска" та "коляска": як правильно називати дитячі речі в українській мові

Ці помилки дуже поширені

З кожним днем україномовних людей стає все більше у світі, і це безперечно хороша новина. Однак разом з тим стає більше суржику та помилок.

Наприклад, багато хто робить помилки в назвах дитячих речей, допускається багато кальки з російської. Як правильно говорити, розповідає сайт "Мова – ДНК нації".

Наводимо список найпоширеніших помилок, пов’язаних із дитячими речами:

соска, пустишка, пустушка, — коректніше говорити дурник, смочок, пипка, мізюк;

кроватка, — ліжечко, колиска, люлька;

дитяча коляска, — дитячий візок;

пельонка, — пелюшка, сповиток;

погремушка, — брязкальце, брязкітка;

бутилочка, — пляшечка.

Варто зауважити, що навколо деяких з цих слів йдуть бурхливі суперечки (зокрема, щодо слів "дурник" або "коляска"), проте автори пропонують все ж таки позбавлятися суржику в мові за допомогою такої заміни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про найпоширеніші лексичні помилки в мові, який має викорінити кожен українець.

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