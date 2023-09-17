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"В кінці кінців": чому так не можна казати в українській мові і чим замінити цей вислів

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Пояснюємо, як правильно замінити "в кінці кінців"
Пояснюємо, як правильно замінити "в кінці кінців". Фото telegraf.com.ua

Краще уникати такої кальки з російської

З кожним днем україномовних людей стає все більше, що може не тішити. Однак це неминуче викликає ще й стрімке зростання помилок, адже нікому не під силу одразу ідеально освоїти всі тонкощі мови.

Одна з досить поширених помилок — написання "в кінці кінців" українською мовою. Однак, це неправильно, пояснює сайт "Моволюбам".

Вживання виразу "в кінці кінців" зустрічається часто, проте це калька з російського "в конце концов". Багато хто вважає, що допустимо використовувати прямий переклад цієї фрази, проте насправді є одразу кілька висловів в українській мові, які гармонійніше можуть замінити цю фразу.

Замість "в кінці кінців" в українській краще вживати:

  • зрештою;
  • нарешті;
  • у кінцевому підсумку;
  • урешті-решт;
  • кінець кінцем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про 11 найпоширеніших лексичних помилок в українській мові, — напевно, деяких з них могли припускатися і ви.

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#Українська мова #Правила #Правопис